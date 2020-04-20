【武漢肺炎】新北市20日兵棋推演: 若爆社區感染 民眾在家禁足21天

新北市政府20上午舉行擴大管制超前部署兵棋推演，由市長侯友宜、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳等人主持。（中央社檔案照片） 新北市政府20上午舉行擴大管制超前部署兵棋推演，由市長侯友宜、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳等人主持。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台灣武漢肺炎確診病例從前兩天的零確診，驟增20多例，疫情變幻莫測，新北市府官員透露，這現象正凸顯今天(20日) 兵推的必要性，若一旦爆發社區感染，新北將擴大管制，依中央指示要求民眾在家「禁足」21天。

新北市政府因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病COVID-19，俗稱武漢肺炎）擴大管制超前部署兵棋推演， 將於今天上午在市府6樓大禮堂舉辦，由市長侯友宜、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳等人主持。

為強化各局處防疫工作橫向聯繫及緊急應變能力，新北市府舉辦擴大管制兵棋推演，以全民防衛動員整備精神進行全市物資盤點，並評估各地區特性，設計出最適合的管制措施。

新北市政府因應武漢肺炎「擴大管制超前部署兵棋推演」重點如下:

■分為(1)擴大管制初期、(2)擴大管制執行期及(3) 撤除擴大管制3階段推演想定

■主要疫情破口設想: 以目前確診數較高及人口密集的板橋與中和，依社區感染推想確診數達到一定程度時，就會報請中央下達緊急命令執行擴大管制，

■推演共分15議題45項目

■根據兵推，一旦板橋及中和爆發嚴重社區感染後，市府將實施擴大管制，目標是「高度管制，低度活動」，全新北29區除公務人員及警消等管制必須人力外，一般民眾除獲核定出外採購民生物資者外，其餘民眾均「禁足」不得外出21天，並得視疫情延長日期，民生以外商業活動停止，大眾運輸工具減班等。

市府官員表示，籌備兵推時遇近日零確診，讓人以為疫情趨緩而外出趴趴走，甚至有人質疑為何此時還要依最壞打算進行兵推，但隨著昨天(19日) 敦睦艦隊官兵確診數爆增，市府官員強調這展現疫情的不確定性，這是最佳超前部署兵推的時刻，否則，等到疫情更加嚴峻時，若中央下令擴大管制，地方可能還都不知如何執行。

(資料來源: 中央社)