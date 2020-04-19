鴨的迫降！華泰王子大飯店九華樓 烤鴨四人分享餐

因應全民共同防疫，以「粵式片皮鴨、道地粵菜」聞名的華泰王子大飯店九華樓，近期積極調整餐廳各項服務方式，並首度將金字招牌「華泰片皮鴨」搭配餐廳內多項人氣料理，推出「烤鴨四人分享餐」，每套只要2,980元+10%。此外，針對傾向在家用餐的客群，九華樓也貼心設計「華泰鴨香寶」一鴨三吃外帶餐盒，每份優惠價199元，若訂購10個以上還可享外送到府服務（限台北市中山區），並同步於中和環球購物中心B2販售。

會跳舞的片皮鴨 四人分享餐只要2,980元+10%

九華樓烤鴨四人分享餐由華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監黃傳明親自操刀設計，精選多樣九華樓最受歡迎的人氣料理，如清爽開胃的「泰式涼拌沙拉集」、鹹香脆口的「金沙爽脆杏鮑菇」、「荸薺鴨鬆蘿蔓葉」等，其中金字招牌「華泰片皮鴨」，嚴選宜蘭北京鴨種，製作過程繁複細膩，造就出外皮酥脆、口感紮實有嚼勁的片皮鴨肉，搭配秘製嫩薑、清鮮蔥段、小黃瓜及甜而不膩的甜麵醬與獨家麥香餅皮，最後再極具巧思的加入復古懷舊、不含色素的跳跳糖，入口後絕妙美味隨即在口中起舞，新奇口感令人驚喜！此外，吸睛力十足的「棉花鴨骨湯泡飯」如棉花般細緻的蛋白包覆著鴨肉及芹菜，點綴在熬煮半天的鴨骨湯裡，拌入香氣十足的櫻花蝦，讓每個人都一碗接一碗，飯後還附上精緻推車甜湯，四個人只要2,980元+10%，絕對吃飽又吃巧！

華泰鴨香寶 一鴨三吃外帶餐盒 優惠價199元

為體貼傾向在家用餐的饕客，九華樓不惜重本推出「華泰鴨香寶」一鴨三吃外帶餐盒，只要199元即可享用到片鴨壽司飯、醬炒鴨鬆丁、薑蔥炒鴨骨三種經典吃法，以及梅漬番茄、時蔬等開胃小菜，原價300元，限量優惠價只要199元，豐富的份量讓老饕大呼CP值超高，目前在九華樓及中和環球購物中心B2同步販售中。