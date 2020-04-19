君品酒店 2020母親節蛋糕 旗袍蛋糕經典再現

君品酒店連年於母親節推出限量手工訂製及外型吸睛的蛋糕，帶給消費者無比驚喜，每逢推出就受到高度詢問! 2020年母親節再度重現經典，推出屢獲好評的「層層心意」蛋糕(980元/6吋)，以千層派為主題，變化出鹹甜交織的培根蘋果內餡，並以自製的千層心型外皮，象徵對母親滿滿的愛；同時推出「玫瑰夫人」旗袍蛋糕(980元/6吋)，以中國古典旗袍造型完美詮釋西方糕點，即日起至2019年5月10日接受預訂，絕對是今年送給媽咪們最特別的禮物！

「層層心意」每顆980元/6吋

甜點主廚王哲廷發揮巧思，將母親節蛋糕幻化成最美味的驚喜!源自法國的千層酥，傳統上是由三層酥皮搭配兩層鮮奶油，主廚顛覆傳統，將培根高溫烘烤出培根油，再以培根油去拌炒焦糖蘋果，並加入白蘭地平衡蘋果酸澀味，製作成甜中帶鹹的香濃內餡，最後撒上香酥培根點綴，搭配上自製的千層心型外皮，一層一層堆疊出對母親滿滿的愛，最後蓋上以巧克力製作的心型外殼，別出心裁的造型與層次分明的獨特口感，帶給媽咪全新的視覺與味覺雙重享受。

「玫瑰夫人」每顆980元/6吋

以古典優雅的旗袍造型為主軸，贏得母親的目光。蛋糕的風味則是以覆盆子慕斯，搭上玫瑰覆盆子奶餡與焦糖杏仁脆片等，多層次的豐富口感與典雅外觀，是適合送給氣質系母親的甜蜜驚喜。