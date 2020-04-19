【武漢肺炎】非洲獅群大觀 沒了人類 歲月靜好

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎顛覆了人類世界，也對各地動物造成不同衝擊。有因遊客銳減而無以為繼的德國動物園、泰國觀光大象，卻也有因禍得福、難得逍遙的非洲野生獅群。

位於南非的克魯格國家公園（Kruger National Park），是非洲最大的野生保育區之一，受疫情影響，自3月25日關閉至今。巡守員索利（Richard Sowry）上週三在例行巡邏時，發現了驚人景象。

只見一群獅子，旁若無人地癱在大馬路上，享受溫煦的斜陽與悠閒的午後時光。這奇景被5公尺外的索利捕捉了下來，大貓們顯然已陷入熟睡狀態，生人靠近也毫無所覺。

根據園方，獅群對人類警覺高，通常只會在冬夜大剌剌睡在大馬路上，因夜間並無人車經過，柏油路也較溫暖。沒了人類的侵擾，光天化日之下，獅群難得無須待在草叢中，而能悠哉閒適地霸占馬路，蔚為奇觀。

截至19日，南非已通報3,034例新型冠狀肺炎案例，52人死亡，是非洲重災區。索利在國家公園官方推特分享了這些照片，盼能在疫情正酣之際，帶給人們一絲趣味。不過他也擔憂，這短暫的寧靜，會否讓獅群誤以為，馬路從此不再有安全之虞？

或許還是有人納悶，為何這些大貓會喜歡硬梆梆的柏油路，勝過柔軟的草地？園方解釋，或許是前夜有雨，導致草地濕漉漉的，而獅子與水，向來不合。