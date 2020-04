【武漢肺炎】非洲獅群大觀 沒了人類 歲月靜好

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)武漢肺炎顛覆了人類世界,也對各地動物造成不同衝擊。有因遊客銳減而無以為繼的德國動物園、泰國觀光大象,卻也有因禍得福、難得逍遙的非洲野生獅群。

位於南非的克魯格國家公園(Kruger National Park),是非洲最大的野生保育區之一,受疫情影響,自3月25日關閉至今。巡守員索利(Richard Sowry)上週三在例行巡邏時,發現了驚人景象。

只見一群獅子,旁若無人地癱在大馬路上,享受溫煦的斜陽與悠閒的午後時光。這奇景被5公尺外的索利捕捉了下來,大貓們顯然已陷入熟睡狀態,生人靠近也毫無所覺。

根據園方,獅群對人類警覺高,通常只會在冬夜大剌剌睡在大馬路上,因夜間並無人車經過,柏油路也較溫暖。沒了人類的侵擾,光天化日之下,獅群難得無須待在草叢中,而能悠哉閒適地霸占馬路,蔚為奇觀。

截至19日,南非已通報3,034例新型冠狀肺炎案例,52人死亡,是非洲重災區。索利在國家公園官方推特分享了這些照片,盼能在疫情正酣之際,帶給人們一絲趣味。不過他也擔憂,這短暫的寧靜,會否讓獅群誤以為,馬路從此不再有安全之虞?

或許還是有人納悶,為何這些大貓會喜歡硬梆梆的柏油路,勝過柔軟的草地?園方解釋,或許是前夜有雨,導致草地濕漉漉的,而獅子與水,向來不合。

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA