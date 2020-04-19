【武漢肺炎】日本醫療體系崩潰 患者遭80間醫院拒收

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎難纏，日本疫情格外嚴峻，日相安倍晉三已於16日宣布將「緊急事態宣言」適用對象擴及全國，足見疫情已有「壓不下來」之勢。與此同時，日本醫界示警，公衛體系正面臨崩潰邊緣。

共同社18日報導，至少有八個都府縣病床空床數只剩不到兩成，包括東京都、大阪府、沖繩縣、福岡縣等地。地方城市醫療資源本就有限，遭逢這百年一遇的大流行病，立刻暴露了床位飽和、人手不足、口罩設備短缺的窘境，再加上院內感染相繼傳出，情況相當危殆。

截至19日，日本新型冠狀肺炎（COVID-19）確診案例已破萬，來到10,437例，死亡人數224。在疫情升高之際，許多急診室拒絕收治中風、心臟病與外傷患者，儘管如此，病床、醫療人員、防護設備，仍舊極度匱乏。

日本救急醫學會（Japanese Association for Acute Medicine）與日本臨床救急醫學會（Japanese Society for Emergency Medicine）發表聯合聲明警告，「急救體系已然崩潰」，隨著各醫療院所拒收病患，有限的先進醫療與急難重症中心將被壓垮。

美聯社指出，日本各地醫院開始拒收病患，近日有例出現發燒、呼吸困難的患者，在救護車上一連被80間醫院拒收，最後好不容易才獲東京郊區的一間醫院收治。另一名發燒患者也被40間醫療院所拒於門外後，才找到願意「收容」的單位。

根據日本消防廳，3月份的救護車案例中，有931例被5家以上醫院拒收，或是車程得達20分鐘以上，才能抵達願意收人的急診室，比去年同期的700例高出許多。光是4月前11天，這類情況就高達830例。

日本也缺乏加護病房，平均十萬人才只有5床，遠低於德國的30床、美國的35床。由於患者激增，日本不得不放寬隔離規定，將輕症新冠肺炎患者送至飯店隔離，才能把病床讓給更需要的人。

此外，社交禁令也無甚成果，就算全國已進入緊急狀態，在東京等大都會，許多民眾仍得搭乘擁擠的電車通勤上下班。眼看4/29至5/6的日本黃金周假期即將來臨，醫界莫不憂心，最糟的恐怕還未到來。