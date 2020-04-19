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香港民陣不畏418港警大搜捕　遞件申請七一大遊行

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/04/19 16:56
圖/美聯社

圖/美聯社

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）15名曾參與「反送中」運動的泛民人士昨（18）日被捕，民陣今（19）日在Facebook專頁的發文表示，不畏大搜捕，已遞件申請7月1日大遊行。此外，針對警務處處長鄧炳強暗批李柱銘被捕後的光榮感言，民陣亦直批鄧炳強永遠無資格教訓他們。

香港特區政府昨（18）日突然大動作拘捕15名泛民人士，指控他們涉嫌於去年8到10月間參加非法集會或遊行。被捕的泛民人士有民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒集團創辦人黎智英、民間人權陣線副召集人陳皓桓、社民連主席吳文遠、前立法會議員吳靄儀，以及何俊仁、單仲偕、楊森、李卓人、何秀蘭、蔡耀昌、梁國雄、區諾軒、黃浩銘和梁耀忠共15人。

民主黨創黨主席李柱銘昨日下午保釋離開警局時表示，這次他首次被告，但他不後悔，反而感到驕傲終有機會與年輕人同走民主路，而稍晚警務處處長鄧炳強接受媒體採訪時說，某位著名法律界人士（指被捕的香港民主黨創黨主席李柱銘）說自己與年輕人一起被捕感到光榮，我認為他應該感到羞恥，此舉根本是鼓動年輕人犯法。

民陣凌晨在社群平台臉書直批鄧炳強更應該感到羞恥，你永遠都無資格教訓我們。民陣更宣布，已遞件申請「七一」大遊行，我們相信，香港人不會因為 4.18 大搜捕而退縮，將繼續堅守這場無可退讓的時代革命。

究竟我們應該感到光榮還是羞恥，公道自在 200 萬人心，公論自在國際社會與歷史記載。

文末又以hashtag寫道「重組警隊　刻不容緩」。
反送中
香港
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七一遊行

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