【武漢肺炎】台灣19日新增22例　21例是敦睦艦隊成員　將公布確診者活動軌跡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央疫情指揮中心宣布，台灣今（19）日新增22例武漢肺炎確診個案(案399至420)，其中21例是敦睦艦隊成員，另1例是從美國返國的境外移入個案。目前全台累計420例。

中央流行疫情指揮中心昨天公布，國軍首傳武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例。確診的3人在敦睦艦隊實習及訓練。17日晚間7時確診首例後，軍方已緊急召回艦隊700多人採檢並檢疫。

根據疫情調查，敦睦艦隊於今年3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自台灣軍港下船，確切感染源待釐清；相關接觸者疫調中。指揮中心表示，確診者停留足跡若超過一定時間，會盡快公布行動軌跡並交由地方政府。

指揮中心下午於記者會表示，今日再新增21例的盤石軍艦實習生及軍人為19男2女，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月14日至18日。

指揮中心進一步指出，目前3艘軍艦（成功級巡防艦岳飛軍艦、康定級巡防艦康定軍艦、油彈補給艦磐石艦）官兵及學生共計744人(含3艘軍艦留守人)，均已完成採檢，共計有24位確診個案於醫院隔離治療中；其餘人員已安置於6個集中檢疫所及1個軍營進行集中檢疫；截至目前，目前健康情形良好，持續於集中檢疫所密切健康監測。

另外，案400為20多歲男性，於去（108）年4月21日前往美國就學，今（109）年4月10日發病，17日抵台時機場採檢，於今日確診，為境外移入個案。