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【武漢肺炎】防疫模範新加坡確診數飆升 問題出在哪？

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/04/19 14:05
新加坡防疫糾察隊監督民眾社交距離（圖片：美聯社）

新加坡防疫糾察隊監督民眾社交距離（圖片：美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一個月前，新加坡還被譽為是本次武漢肺炎大流行抗疫有成的國家。不料自3月中以來，確診數直線飆升，如今已逼近6,000人，不免令人納悶，究竟發生了什麼事？

由於採取了嚴格隔離措施、詳實疫調、加強民眾防疫意識，確保確診病患不會趴趴走，新加坡成功壓制了第一波疫情。然而，數周以來，患者直線成長，星國18日通報942例新型冠狀肺炎（COVID-19）案例，創最高單日確診數，全國病例數來到5,992，死亡11例。對於人口570萬、面積不到一座紐約市的國家而言，這激增速度不免令人驚心。

根據美聯社，移工佔了整體確診病例的六成，擁擠的宿舍儼然成了防疫破口。總理李顯龍在臉書表示，移工多半年輕，症狀多輕微，但隨著採檢擴大，確診人數恐持續增加。此一發展暴露了新加坡移工的惡劣生活環境。逾20萬名來自孟買、印度等亞洲國家的移工，挨擠著住在一間多達20人的房舍裡，在傳染力極高的武漢肺炎面前，毫無招架之力。

目前尚不明朗，這群聚感染是由境外移入，或早已在本地傳播。可以確定的是，移工擁擠的居住條件，就算要居家隔離、遵循人與人之間的社交禁令，都是不可能的任務。星國律師Tommy Koh指出，新家坡雖為先進國家，移工待遇卻如第三世界國家。雇主可以用沒有座位的平板卡車運送移工，宿舍也擠得跟沙丁魚一樣。這次疫情也不啻為一記警鐘，迫使各國政府正視移工困境。
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