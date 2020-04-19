【武漢肺炎】陳建仁：華南海鮮市場可能非源頭　零號病人已難以追查

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）陳建仁副總統日前就武漢肺炎防疫等議題接受英國《每日電訊報》(The Daily Telegraph)專訪時提到，未來一年半之內或許就會有疫苗，在此之前，大眾必須保持社交距離，只要過半的民眾減少50%的社交接觸，大家就能有限度地繼續日常生活。另外，他也提到華南海鮮市場可能不是感染源頭，中國本應從接觸史追蹤出感染源，但他們從來沒有去處理輕症或無症狀病例。

陳副總統日前接受英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）專訪，談近期台灣處理武漢肺炎疫情經驗、防疫策略、台灣被世界衛生組織（WHO）排除在外影響、及全球合作抗疫等議題，總統府今天公布專訪內容。

全球遭受武漢肺炎疫情肆虐的同時，台灣成功的防疫策略，在國際間受到矚目。對此，媒體提問，臺灣是個人口將近2,400萬的島嶼，防疫策略如何成功複製到美、英，或已爆發社區傳播的國家？這些國家還可以做些什麼來因應？

副總統表示，各國都必須根據當前情況因時因地制宜，但是我認為，其他國家仍可採行臺灣的良好策略來抗疫。例如，社交距離絕對是重要的，但如何讓民眾知道保持良好的衛生習慣，也是重要的，就是要常洗手、量體溫，並在必要時戴口罩。

另外，他認為沒有必要為了保持社交距離而停止所有的活動，只要超過50％的總人口各自減少50％的社交活動，就可以控制疫情。因此，不必停止所有活動，可以去上學、上班，做必要的事，但必須減少非必要的娛樂活動，例如去娛樂中心、旅遊等。

除了社交距離外，我認為居家檢疫對所有國家來說，都非常重要，尤其與確診感染個案有密切接觸者，必須居家檢疫14天，在這段期間，我們必須密切注意健康情形變化，了解他們的健康狀況以及需要，讓居家檢疫者覺得很放心並且受到妥善照顧。

另外一個重點是，我們必須相互幫助，分工合作，儘快研發快速篩檢、抗病毒藥物，甚至疫苗，透過這些努力，我認為我們可以遏制疫情。

針對中國因應這次疫情，以及病毒的起源，副總統認為，武漢的第一線醫護人員在照顧不明原因的非典型肺炎重症病患方面做得很好，他們也盡力和武漢的衛生官員及衛生當局分享資訊，但我不知道為何這些資訊沒有被重視。此外，最先在學術期刊發表的42個病例中，大約有10例沒有去過華南海鮮市場，且12月初，泰國、香港、還有日本都有病例出現，這些病患也都沒有去過華南海鮮市場。因此華南海鮮市場可能不是感染源頭。

副總統表示，以流行病觀點來看，一旦有一個病患或一群病患出現時，就必須清查所有的接觸者，然後再從接觸史追蹤出感染源，並追蹤周圍的人是否也已受到感染，但他們從來沒有去處理輕症或無症狀病例。

副總統說，要追蹤零號感染源，非常困難。如果零號病例是輕症，就永遠找不到。對於無症狀和輕症，必須非常小心。如果有健全的通報體制，就可以檢測出現輕度呼吸道症狀的患者，然後確定可能的感染源，能做到這一步，才能放心說我們安全了。

媒體詢問會很快恢復正常生活嗎？副總統表示，我曾經預測5月底，但很難預料。不過，我認為歐洲疫情已過顛峰期，正在趨緩，而美國還在攀升中，希望5月底看得到疫情的曙光。我無法準確預測，但我認為所有國家都已動員起來，做得比一個月前好多了。我們協力抗疫，這是全球化的好氛圍。