【港府秋後算帳】「反送中」民主人士遭逮捕　美國務院國會呼籲川普制裁中國

(台灣英文新聞/國際組 綜合整理報導)港府昨(18)日大動作逮捕去年曾參加「反送中」運動的民主人士,被外界質疑秋後算帳,對此,美國國務卿蓬佩奧直指,此舉不符合中英聯合聲明承諾;此外,美國眾議院議長裴洛西與參議院多數黨領袖麥康奈等多位國會議員也發文譴責港府行動。

香港特區政府昨(18)日突然大動作拘捕15名泛民人士,指控他們涉嫌於去年8到10月間參加非法集會或遊行。被捕的泛民人士有民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒集團創辦人黎智英、民間人權陣線副召集人陳皓桓、社民連主席吳文遠、前立法會議員吳靄儀,以及何俊仁、單仲偕、楊森、李卓人、何秀蘭、蔡耀昌、梁國雄、區諾軒、黃浩銘和梁耀忠共15人。

蓬佩奧(Mike Pompeo)今天發表聲明譴責港府逮捕泛民主派人士行動,指控北京與其在香港的代表持續採取不符合中英聯合聲明承諾的行動。中英聯合聲明承諾透明、法治,並保證香港將繼續享有高度自治,且香港特別行政區依法保障人身、言論、集會、結社遷徙、罷工、等各項權利和自由。

Even as the world confronts the coronavirus crisis, democracy and human rights continue to be attacked in Hong Kong. @RepMcGovern is right — @realDonaldTrump must swiftly begin implementing the Hong Kong Human Rights & Democracy Act. https://t.co/hn0GiuNrDm

一向力挺香港民主的美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)在推特上表示,即使全球正面臨2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)危機,香港民主與人權仍繼續遭到攻擊。

裴洛西呼應眾議員、美國國會及行政部門中國問題委員會(CECC)主席麥高文(Jim McGovern)的主張,呼籲總統川普應儘速執行「香港人權與民主法」。

麥高文在推特上表示,港府針對香港泛民主派人士的獵巫行動十分不合理,香港人權與民主遭受侵犯的情況日益惡化,呼籲港府應該要撤銷對這些民主派人士的指控。

1/ In the midst of a global pandemic, it is unconscionable that the witch hunt has continued against #HongKong pro-democracy leaders. Human rights & rule of law abuses in HK are worsening & the Trump Admin needs to robustly implement & enforce the HK Human Rights & Democracy Act. https://t.co/M1KqCRoOaf