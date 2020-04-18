【亂上加亂】台灣金門縣又見海漂豬　經檢測確診「非洲豬瘟」

金門縣16日在烈嶼鄉青岐港海灘發現一頭海漂豬屍，防 疫所人員進行檢體採樣並消毒後，將豬屍就地焚燒掩埋 。(中央社) 金門縣16日在烈嶼鄉青岐港海灘發現一頭海漂豬屍，防 疫所人員進行檢體採樣並消毒後，將豬屍就地焚燒掩埋 。(中央社)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）金門又見非洲豬瘟海漂豬！非洲豬瘟中央災害應變中心今天(18日) 表示，16日接獲民眾通報，金門青岐岸際有豬隻屍體，經檢測呈現非洲豬瘟陽性。

應變中心今天發布新聞稿指出，16日中午接獲金馬澎分署第九岸巡隊通報，有民眾在青岐岸際發現一具疑似豬隻屍體。經該區第三機動巡邏站線上巡邏組抵達確認，即實施現場管制，並通報金門縣動植物防疫所。

防疫所前往現場並採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，同時對周邊區域徹底消毒，檢體則送農委會家畜衛生試驗所檢驗。

應變中心表示，相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）檢測，今天確定非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與中國非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%。

應變中心指出，金門距離上一次海漂豬檢測非洲豬瘟陽性是2月3日，同樣在烈嶼鄉(詳見下圖) 。

圖/非洲豬瘟中央災害應變中心

應變中心說，由於金門縣地理位置非常接近中國福建省及廈門市，且臨近九龍江等出海口，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸，金門縣政府已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械執行消毒措施。

應變中心指出，發現地點半徑3公里內有4家豬場，為確保安全已對烈嶼鄉全鄉8家豬場（其中1家停養），進行全面訪視及臨床檢查，檢查結果健康情形皆為良好。

根據統計，目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共14例，包含金門縣12例、連江縣2例。

應變中心也呼籲，近期國際武漢肺炎疫情嚴峻，但非洲豬瘟防疫也不可輕忽，4月截至17日止中國大陸增加7例共32省183個疫點、韓國增加72例共4道553個疫點，菲律賓則增加1例共21省283個疫點，政府將持續透過跨部會合作機制，包含強化邊境各項防檢疫工作，全力防堵非洲豬瘟入侵。也再次提醒國人若由國外返回台灣，切勿攜帶動植物產品，以免受罰。