【武漢肺炎】停飛成本更高　美國半數航班「零乘客」照飛不誤

武漢肺炎影響航空業甚鉅! 圖為17日停在德國杜塞道夫機場的客機 (美聯社) 武漢肺炎影響航空業甚鉅! 圖為17日停在德國杜塞道夫機場的客機 (美聯社)

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 航空業可說是受到武漢肺炎疫情衝擊最嚴重的產業之一，全球性的旅遊禁令讓飛行的需求銳減，大約有80%的航班被取消，美國航空業乘客的數量更是掉了96%。

然而，交叉比對起來，實際上取消的航班數並沒有這麼多，因而產生了很多環境問題。

國際潔淨運輸理事會(ICCT)的飛航部門負責人瑞瑟福德(Dan Rutherford)指出，上週美國國內的航班只減少了比一半多一點，由於搭機者減少的速度，比航班減少的速度快上許多，幾乎每架班機上面都只有不到10%的座位真正有乘客，許多執行飛航任務的飛機甚至根本就是空的。

已經有許多乘客將他們這段時間搭乘飛機的經驗分享到網路上，在飛機幾乎都是接近零乘客的情況下，免費升等、任意選位好像已經成為意外的樂趣。然而，由於航空業排放全球2%的總排碳量，未能滿載仍堅持出發的飛機，代表著每名乘客的人均碳排量大幅增加。

事實上，美國的航空業收到了政府高達250億美元的紓困金，交換條件之一，就是這些公司承諾他們會繼續提供一定數目的商業航班，這是「零乘客」班機的成因之一。另一方面，對於航空業來說，由於飛機停在機棚中的成本高於讓飛機繼續值勤，他們也樂得遵從與政府的協議，繼續維繫部份航點間的航班。

根據代表美國航空業的遊說團體美國航空協會(A4A)，現在全國機隊中有超過三分之一、大約2400架飛機被迫停在機棚當中，一月80%的載客率已經下降到如今的11%，而取消訂位比率高於訂位率，代表現在每個月航空公司都要花費100億美元的費用來維繫現況。

A4A的執行長帕克(Doug Parker)說，「一人班機」的情況仍屬少見，那些仍在天上的飛機都有其重要的使命，運送包括醫療物資、食物和郵件等重要的貨物，另一名發言人則說，航空業已使用更為永續的燃料來降低對環境的影響，並非毫無作為。