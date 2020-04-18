藝人徐若瑄碩士論文「研究自己」引議論　世新大學指導教授：屬技術報告

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）政論節目主持人范立達在臉書質疑，藝人徐若瑄的碩士論文研究對象竟是她自己。不過徐若瑄的指導教授透過世新大學解釋，此論文屬於強調實務應用的「技術報告」，與一般論文本質不同。

范立達在個人臉書的發言，引發網路議論。徐若瑄的指導教授許安琪昨(17)日透過校方向媒體發出文字解釋。

許安琪指出，徐若瑄是藝術類從業人士，依照學位授予法以撰寫技術報告取得碩士學位。她所著的「互聯網時代藝人轉型策略之初探性研究：以徐若瑄為例」即是碩士學位技術報告，技術報告強調實務應用的價值，不同於一般碩士論文強調理論的創新，兩者有本質的不同。

對於個案挑選代表性的質疑，中央社引述許安琪解釋，這篇技術報告旨在提供藝人轉型的策略參考，徐若瑄在演藝圈深耕超過30年，發展多元化，「實具有研究之選樣代表性」。

許安琪也解釋，這篇技術報告的研究方法採「自述法（Self-narrative research）」，是一種社會科學研究方法，又被稱為「自我敘說」或「自我敘事」。許多在職專班碩士論文都以研究者自身所處的機構為研究主體，如「以某某企業為例」，論述品牌轉型策略。

許安琪表示，徐若瑄的技術報告為求嚴謹，還兼用深度訪談法，邀訪參與此品牌轉型過程的老協珍和Bio-essence的專業經理人，符合技術報告的研究規範。

對此，在台北大學法律學系擔任專任助理教授的網友Donatien Chang，也在14日PO文聲援徐若瑄。PO文指出:

徐若瑄的「技術報告」，就是藝術類、應用科技類或體育運動類的實務人士，以自己的專業技術取得碩士資格的例子。 例如一位國寶工藝師，用技術報告來說明解釋自己的工藝技術如何處理，獲得各方認可他的專業技術，然後取得碩士學位。 一位奧運選手以技術報告說明自己的運動技法，如何贏得各項比賽的重要技巧，也是同樣的道理。 這類的專業技術報告，與一般的學術研究型的研究論文，性質本即有些不同。 如果我們僅以一套標準（學術研究標準），來看待社會上所有的專業人士（學術與實務），我們社會的未來會少了一些優秀的實務工作者的共同參與。

圖片來源: Donatien Chang 臉書

Donatien Chang在PO文中，同時列出相關法條如下:

學位授與法第 7 條

大學修讀碩士學位之學生，依法修業期滿，修滿應修學分，符合畢業條件並提出論文，經碩士學位考試委員會考試通過者，授予碩士學位。

藝術類、應用科技類或體育運動類碩士班，其學生碩士論文得以作品、成就證明連同書面報告或以技術報告代替；各該類科之認定基準，由各校經教務相關之校級會議通過後實施。

碩士班屬專業實務者，其學生碩士論文得以專業實務報告代替；專業實務之認定基準，由各校經教務相關之校級會議通過後實施。

前二項之各該類科，得以作品、成就證明連同書面報告、技術報告或專業實務報告，代替碩士論文之認定範圍、資料形式、內容項目及其他相關事項之準則，由主管機關定之。

貼心的他還特別強調



那個...誰去提醒一下徐若瑄，

別忘了去申請原民會專門人才獎勵，

完成碩士三萬元喔！

身為大學教授的Donatien Chang，順便以徐若瑄為例，鼓勵準備寫論文的學生們:



各位碩博士生！看！

徐若瑄都修完必修學分、寫完碩論（技術報告）了，

（人家這麼忙！）你/妳還在幹嘛？！

再來看看徐若瑄本人，2019年6月1日拿到碩士論文時的PO文:

人生總會面臨幾次十字路口，需要做重大決定。

14歲開始 工作，對那階段的我最重要的努力目標是，全家每天能吃的 飽、能換一個沒有老鼠的地方住、能換一個刮風下雨不會再 漏水的房子、能不再擔心下個月房租繳不出來、能看到媽媽 幸福的笑容。

所以只要有工作，總是很開心的全力以赴，我 相信只要我夠努力夠認真，「機會」有天一定會看得見我！ 這樣的習慣一直到現在沒有變，所以就變成鋼鐵V了

感謝世新大學給我這個學習的機會！感謝所有教授們的指導 在這個求學的過程中，我也曾經一度因為事業家庭兩頭燒及 因住的太遠，累的快撐不下去⋯

感謝院長一直不放棄的鼓勵 、家人和同學們特別是珊姊的支持，我才終於能走到這天⋯ 希望徐老爹在天之靈，也能以我為榮

#世新大學上海碩專班 #撥穗了 #世新大學畢業典禮 #走進校園

圖/徐若瑄官方臉書