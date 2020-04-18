海軍敦睦遠航支隊9日提前返國，總統蔡英文（左2）赴左營軍港，僅在岸上揮手替官兵打氣。（軍聞社提供）中央社 海軍敦睦遠航支隊9日提前返國，總統蔡英文（左2）赴左營軍港，僅在岸上揮手替官兵打氣。（軍聞社提供）中央社

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統府今天(18日) 表示，總統9日前往迎接海軍敦睦支隊官兵回國時，支隊官兵配合防疫規定，必須於艦上完成30天檢疫，所以並未離艦上陸；總統則於港邊揮手相迎，沒有接觸感染的風險。

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增武漢肺炎3例境外移入案，3人都在國軍某艦隊實習、住同寢室，昨（17日) 晚9時確診首例後，已緊急召回全艦人員採檢並居家檢疫。

總統府發言人丁允恭下午表示，針對海軍敦睦遠航訓練支隊官兵，出現武漢肺炎確診病例，蔡總統相當關注，並在聽取國防部長嚴德發報告後隨即做出指示，要求國防部全力配合中央流行疫情指揮中心，從嚴、從速完善周全各項檢疫、疫調措施。

總統並指示國防部，再度檢視目前國軍防疫作為與相關整備，務必確保全體國軍官兵健康無虞，穩固國軍戰力。

有關媒體關切總統9日前往迎接敦睦支隊官兵回國一事，丁允恭說，實際上因配合防疫規定，敦睦支隊官兵返國抵港後，必須於艦上完成30天檢疫，因此並未離艦上岸，總統則是在港邊揮手相迎，沒有接觸感染的風險。

另一方面國防部發言人史順文少將18日說，參謀總長黃曙光（下圖) 15日曾參加海軍敦睦艦隊結訓典禮，儘管當時與官兵保持一定距離，但國軍防疫從嚴認定，已與其他相關人員採取自我健康管理14天。

參謀總長黃曙光（中央社檔案照片)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天（18日) 下午在記者會宣布，新增3例武漢肺炎境外移入，3人均在海軍敦睦遠航支隊實習、住同寢室。3人於2月21日登艦，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月9日停靠左營軍港後隔離6天，15日下船。

與3名個案同隊共有3艘軍艦的官兵及學生合計700多人，正進行疫調，將於今天下午入住集中檢疫所隔離採檢。

對於黃曙光曾參加艦隊結訓典禮，引起外界關注，史順文說，黃曙光當時與官兵保持一定距離，但國軍防疫從嚴認定，已與其他相關人員採取自我健康管理14天。

至於軍艦返港後，為何僅在艦上隔離6天即返家，陳時中表示，根據規定，靠泊台灣港口前30天內未靠泊國外港口的船舶，其所屬入境船員入境後可採自主健康管理，因此軍艦補隔離直到30天期滿，才讓人員下船。

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