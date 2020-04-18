新北國高中開展「愛的播講」 結合各國文化共同防疫

新北市國、高中每週至少一天推行讀報教育，並以閱讀寫作、小組討論及影片製播等方式深化讀報內容，防疫期間更製作「愛的播講-疫正遏息」系列影片，以廣播或影片方式呈現判讀後的讀報內容，上傳至新北市中等教育資源網/成果發表：https://se.ntpc.edu.tw/，供全國師生或家長下載，不僅傳遞正確的防疫訊息，也能做為線上學習的素材。



大觀國中吳其蓁同學讀報後發現法國和英國因民族性不同所編的防疫舞也不一樣，便和表演藝術老師討論及蒐集古人面對瘟疫時，跳大神及儺舞等驅疫儀式，創作出與現代生活結合的防疫舞蹈。鄭吉宏老師表示：透過節奏引導肢體動作，以寓教於樂的方式才能讓學生更加深入了解防疫工作的重點。



尖山國中陳韻晶同學從歐美民眾於防疫期間暫時停止「貼頰吻」的報導中發想，創作出防疫期間避免擁抱與握手的影片，呼籲大家改為碰肘、揮手、雙手合十、鞠躬等方法表示禮貌。



永和國中蔡鈺伶老師與同學製作「防疫小博士」影片，以英文的表達方式強調「WOWA（勿忘）」防疫原則，也就是「Wear mask；Open windows；Wash hands；Avoid to touch eyes and mouth。」讓外國朋友知道防疫的重點。

貢寮國中吳春燕主任也表示，該校越南新住民學生超過一半以上，他們看到陳時中部長以台語「喙罨tshuì-am」講口罩時，也希望透過媽媽的母語讓他們理解防疫知識，所以錄製了越南語版的防疫影片，影片播出後，有些非越南新住民的學生發現越南語「口罩」的發音叫「口張」，與國語極相近，同學們也會以越南語「鵝呆」叫大家「勤洗手」。



新北市教育局表示，推行讀報教育能強化學生時事評析及社會關懷的媒體識讀素養，拉近學生對生活要聞、國際情勢及未來新知的距離，更鼓勵教師指導學生跨領域深化讀報教育，有效將報紙內容轉化成生活可用的知識。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)