助在臺外國人 成大醫院智慧醫療問診系統6國語言上線

檢疫的英文，日語、韓語、印尼話要怎麼說？成功大學附設醫院開發能減少醫護壓力、降低病毒感染風險的智慧醫療問診系統，原本只有中文版，如今進一步推出英語、越南、印尼、泰國、韓語、日語6種多國語言版本，營造更加友善的醫療環境。

成大表示，智慧醫療問診系統多語版本的開發仰賴跨領域人員共同合作，多位成大國際學生也參與其中。成大臨床醫學研究所所長、智慧醫療團隊醫師劉秉彥表示，自疫情爆發以來，一直都是醫院與學校來保護同學，如今學校的同學也加入支援抗疫前線行列，透過他們的翻譯，有助解決一線醫護人員面對新住民或外籍旅客的問診難題。

成大臨床醫學研究所學生崔文佑是韓國整型外科醫師，現來成大念書。身在臺灣看見家鄉韓國疫情嚴峻，日常生活深受影響特別有感，很希望能在防疫上做點什麼，知道成大智慧醫療問診系統有多語翻譯的計劃，自告奮勇地幫忙，1天內就獨立完成翻譯。崔文佑表示，希望透過翻譯問診系統，幫助醫護人員一起度過考驗。

成大醫院感染管制中心護理師吳宛靜說，智慧醫療問診系統上線後，讓醫護人員不用重覆詢問患者旅遊史、工作史、接觸史跟群聚史（TOCC），有效縮短候診時間。因為曾遇到東南亞地區的移工前來就診，移工懂英文，不會中文，陪診的雇主又不知如何翻譯專有名詞的窘況，於是問了劉秉彥醫師「TOCC能不能有英文版？」沒想到劉醫師與團隊有求必應外，還找來越南、印尼、日本、韓國等國際學生共同腦力激盪，推出多國語言版本。

劉秉彥說，系統最初是成大護理系學生趙心瑜、陳昶濬幫忙從中文翻譯成英文版本。之後又想到臺灣還有許多非英文母語的外籍人士，為更貼近不同母語使用者的習慣，多方尋覓外籍人士幫忙，包括透過成大國際事務處國際長王筱雯找來日本與泰國學生，護理系主任柯乃熒幫忙聯繫印尼與越南學生，這些同學得知語言翻譯也有助防疫，都二話不說答應；劉秉彥透露連自家鄰居的日籍太太也熱情相助，認為這是很有意義的事情。在大家共襄盛舉下，共做出６種語言的智慧醫療問診系統。

訊息來源：國立成功大學

(新聞轉載自新住民全球新聞網)