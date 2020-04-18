華泰王子大飯店 驢子烘焙坊 最甜蜜的母親節記憶

歡慶母親節，位於華泰王子大飯店一樓的驢子烘焙坊今年推出「紅心皇后」紅心芭樂甘橙覆盆子慕斯蛋糕，氣質滿分的芙蓉花外型吸睛度十足，清新酸甜的質感滋味，更榮獲蘋果日報母親節蛋糕評比飯店傳統類第三名的佳績，4吋520元的小資價格可輕鬆入手，凡於4月30日前預訂還可享早鳥9折優惠，絕對是向媽媽表達愛與感謝的最佳首選！喜歡巧克力或水果香緹的朋友，驢子烘焙坊也提供「榛果巴芮」、「芒果香緹」等選擇，都是吃貨媽媽必嚐的夢幻滋味！



紅心芭樂搭配甘橙與玫瑰荔枝覆盆子 清新酸甜

驢子烘焙坊副主廚 Vil 楊濰萱曾任職於 L’ATELIER de Joël Robuchon 侯布雄、晶華酒店、國賓飯店及 boîte à bijoux 珠寶盒法式點心坊，選材眼光獨到、手藝細膩精湛。她為今年母親節設計的「紅心皇后」紅心芭樂甘橙覆盆子慕斯蛋糕，特別選用紅心芭樂為作品主角，創作靈感源自數年前她旅居法國時，紅心芭樂是她最懷念的家鄉味之一。她極富巧思的將紅心芭樂搭配甘橙，慕斯主體則選用女生最愛的玫瑰荔枝覆盆子凍，再加入紅寶石巧克力妝點，並以世界冠軍蛋糕層次組合手法堆疊，多樣素材相互交織，卻各有鮮明層次，最後再以純手工白巧克力雕花包覆，並在外觀上以巧克力塑形出優雅芙蓉花吸睛，清新酸甜的質感滋味，擄獲蘋果日報母親節蛋糕評比專業評審的心，榮獲飯店傳統類第三名！「紅心皇后」自4月20日起開始販售，4吋520元，凡於4月30日前預訂還可享早鳥9折優惠。



巧克力或芒果愛好者 別錯過榛果巴芮與芒果香緹

喜歡巧克力或芒果的朋友也別錯過驢子烘焙坊一直以來的人氣長銷蛋糕「榛果巴芮」、「芒果香緹」，巧克力濃郁的滋味、新鮮的芒果，肯定讓媽媽一口接一口！「榛果巴芮」使用瑞士嚴選黑巧克力，滋味醇厚苦甜，內餡為自製榛果醬及芭芮脆片，讓媽媽一吃就停不下來！「芒果香緹」則嚴選新鮮當季芒果，除了外觀上的呈現，內層也夾有豐富果肉，搭配香草戚風蛋糕體、及白巧克力香緹奶油餡，清甜不膩，也另有綜合水果香緹口味提供提前預訂。