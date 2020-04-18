邀新住民語老師合作 新北教育局七語防疫宣導短片

新北市教育局防疫短片推出七國語言，結合國教輔導團新住民語文輔導小組，邀請七國新住民語文老師製作越、印、泰、緬、柬、馬、菲七語版本的防疫短片，宣導新北「三級防護」加「健康五原則」，一起守護健康，民眾可以上YouTube搜尋「新北市政府教育局7語防疫宣導」，或上「新北學bar」臉書粉絲專頁，讓防疫知識落實到在臺的每位民眾。



北新國小教授新住民語文的老師，在防疫關鍵時刻透過親切的母語和簡單的口號，讓更多新住民感覺到友善的力量。參與拍攝的越南語老師黃日麗提到，目前防疫版本多為中文內容，透過越南語版影音分享，讓更多新住民姊妹掌握重點，還可轉傳給母國親朋好友一起觀看守護健康。柬埔寨語孫雅雯老師拍完影片有感而發說：「我也是一位母親，看到新北市領先全台嚴格執行防疫，覺得很安心。」

新北市教育局長張明文表示，推出七國語言的防疫短片，不僅是語言學習，更是推廣新住民一起落實防疫，缺誰都不可。新北市國教輔導團新住民語文輔導小組總召曾秀珠校長也說：「新住民語文教支人員關心學生也關心家長，課餘時間拍攝宣導短片，讓初至新北的新住民輕鬆掌握防疫守則，並鼓勵學生將防疫用語融入語文學習，抱持著信心一起度過疫情。」

訊息來源：新北市教育局

(新聞轉載自新住民全球新聞網)