中國黨媒記者張經義遭質疑說謊　美國總統川普怒轟：要他走人！

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 美國總統川普先是在推特上，質疑中國官方上修武漢肺炎的死亡案例數真實度，緊接著又直指，要把中國記者張經義踢掉！

川普今(18)日在推特上轉貼美國政治評論家Charlie Kirk推文，影片擷取自出身台灣的中國上海東方衛視駐美記者張經義，日前在美國白宮記者會上提問川普的影片，Kirk質疑，為何「中國共產黨的機構」能接觸到白宮簡報室？

Kirk表示，「該『記者』對總統說謊，表示自己來自台灣，但其實他屬於上海東方衛視，也是中共黨媒宣傳的一部份」。隨後，川普轉貼該則推文並寫下，「現在就把他踢掉！」（Cut him off now!）。該轉發短短幾小時內已獲50萬個讚。

陸委會發言人邱垂正表示，張經義具台灣人身分，但他任職「中國東方衛視」直屬上海市委、上海市人民政府，還同時身兼上海廣播電視台北美新聞中心主編，已違反《兩岸人民關係條例》第33條第2項，國人不得任職中國黨、政、軍職的規定，違者將處新台幣10萬元以上，50萬元以下罰鍰。將會同相關機關盡快進行查處。

Cut him off now! https://t.co/kdGybEFeOI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2020

（來源：Twitter）