中國黨媒記者張經義遭質疑說謊　美國總統川普怒轟：要他走人！

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 美國總統川普先是在推特上,質疑中國官方上修武漢肺炎的死亡案例數真實度,緊接著又直指,要把中國記者張經義踢掉!

川普今(18)日在推特上轉貼美國政治評論家Charlie Kirk推文,影片擷取自出身台灣的中國上海東方衛視駐美記者張經義,日前在美國白宮記者會上提問川普的影片,Kirk質疑,為何「中國共產黨的機構」能接觸到白宮簡報室?

Kirk表示,「該『記者』對總統說謊,表示自己來自台灣,但其實他屬於上海東方衛視,也是中共黨媒宣傳的一部份」。隨後,川普轉貼該則推文並寫下,「現在就把他踢掉!」(Cut him off now!)。該轉發短短幾小時內已獲50萬個讚。

陸委會發言人邱垂正表示,張經義具台灣人身分,但他任職「中國東方衛視」直屬上海市委、上海市人民政府,還同時身兼上海廣播電視台北美新聞中心主編,已違反《兩岸人民關係條例》第33條第2項,國人不得任職中國黨、政、軍職的規定,違者將處新台幣10萬元以上,50萬元以下罰鍰。將會同相關機關盡快進行查處。

Cut him off now! https://t.co/kdGybEFeOI