王朝大酒店 異地安心辦公 客房日租專案

為因應各大企業紛紛針對員工防疫宣布異地辦公政策，台北王朝大酒店即日起至5月31日特別推出「異地安心辦公 客房日租專案」，連續日租5-14天，豪華客房每房每日最低只要1800元(含服務費)，體恤無法在辦公室工作的員工，即使在外也能擁有一個安心、舒適的工作環境，飯店不僅嚴格執行防疫計畫，還提供優惠的餐飲服務，讓每位外地工作的員工，都能在安全無虞又方便的環境專心工作效率百分百。

「異地安心辦公 客房日租專案」只要透過電話訂房即可享連續日租5-14天，豪華客房每房每日只要1800元(含服務費)、連續日租15天以上，每房每日只要1500元(含服務費)，租越多省越多！另外每房每日提供瓶裝水、咖啡與茶包，館內提供免費WIFI以及每房可享免費停車一台。早餐也幫您省一筆，即日起至4月30日SUNNY BUFFET早餐時段還推出5折優惠，一頓早餐只要240元+10%就能輕鬆搞定。

異地辦公最在意的安心環境絕對無須擔心，每日針對客房會加強消毒殺菌、每位進入飯店的客人皆須配合體溫測量、配戴口罩與手部酒精消毒，入住者需持國民身分證或外僑居留證辦理登記，為您打造最高防疫規格的辦公環境。住房專案洽詢：02-2719-8399#3131, 3132, 3133訂房組。