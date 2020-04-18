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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，鑒於東南亞地區COVID-19(武漢肺炎)疫情升溫，自台灣時間4月21日零時起，入境民眾過去14天(台灣時間4月7日零時起)如有東南亞地區旅遊史，登機前除了應填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，也須確認住處是否符合居家檢疫條件，以確保國內防疫安全。



指揮中心進一步表示，上述民眾若同住者有65歲(含)以上長者、6歲(含)以下幼童、慢性疾病患者(如心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等)，或無個人專用房間(含衛浴設備)者，入境後應入住防疫旅館；經查資料申報不實者，最高可罰15萬元。



指揮中心指出，鄰近我國之東南亞/南亞國家近期疫情增溫，新加坡、印度、印尼疫情持續呈上升趨勢，近幾日新增確診病例數均創新高。其中新加坡病例以外籍勞工宿舍群聚個案為主，已累計約2,700例，佔本土病例70%；另菲律賓、馬來西亞、泰國疫情則持平或趨緩。



指揮中心再次呼籲，民眾居家檢疫期間應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節；如有發燒或咳嗽等不適症狀，不可自行外出就醫，應主動聯繫所在縣市衛生局或地方關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具，違反居家檢疫規定者，最高可罰100萬元。

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