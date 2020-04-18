更新時間: 2020-04-18 14:41

首次發稿: 2020-04-18 14:23

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今天(18日) 下午召開例行記者會表示，今日新增3個確診病例，均為20多歲的軍艦實習生，3人分屬同隊的三艘軍艦，病患所在位置分別在高雄、台中、桃園三地。台灣迄今累計398例確診。

其中案396與397為同寢室的室友。國防部表示，此次敦睦艦隨艦醫官監測時均為正常，3/12至3/15日造訪帛琉，離開帛琉後在海上航行30天，包含6天自主健康管理。如今出現確診情況，國防部也感到相當遺憾。

有媒體提問，因為敦睦艦返台時蔡總統曾經前往探視，是否有接觸疑慮。國防部表示，當時蔡總統未登艦，軍官也未下船，彼此保持5公尺的距離，因此並無前述疑慮。

海軍副司令梅家樹與國防部軍政副部長張哲平，今天都在記者會現場進行說明。據了解由於敦睦艦出發前已確認帛琉並無確診病例，但活動過程中與帛琉當地人士接觸，仍維持防疫SOP。

指揮中心將對三艘軍艦相關人員700多人全部進行疫調，結果預定明天(19日) 揭曉。陳時中指揮官同時呼籲與這700人相關的接觸者，採取自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心表示，國內昨(17)日新增846例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計52,445例(含49,726例排除)，其中397例確診(今日新增案396、397)，分別為342例境外移入及55例本土病例。確診個案中6人死亡，178人解除隔離，其餘持續住院隔離中。



指揮中心指出，全球累計2,243,754例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國699,706例、西班牙188,068例、義大利172,434例、法國168,241例及德國133,830例為多；病例中152,316例死亡，以美國36,773例、義大利22,745例、西班牙19,478例、法國18,681例及英國14,576例為多。



指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。