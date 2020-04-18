【武漢肺炎】最危險的時刻已過？ 德國政府：下週陸續解除封鎖

即便在疫情期間, 德國仍未停止接收難民。圖為47名來自希臘難民營的兒童, 18日搭機抵達德國的情形 (美聯社) 即便在疫情期間, 德國仍未停止接收難民。圖為47名來自希臘難民營的兒童, 18日搭機抵達德國的情形 (美聯社)

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 歷經數週的嚴陣以待後，德國的肺炎病例增長速度開始下降，聯邦衛生部長斯帕恩(Jens Spahn)在昨(17)日宣布，歐盟最大的經濟體已經控制住疫情，下週開始就會嘗試解除封鎖局面，讓國民逐步回歸到正常生活當中。

隸屬於德國政府的聯邦科赫疾病控制研究所(Robert Koch Institute for disease control)數據顯示，德國的人傳人傳染率已經下降到0.7，這代表平均起來，每個帶原者能傳染到的人已經下降到1人以下，這個數字可以幫助政府去判斷是否可以解除對社會的封鎖，同時確保傳染率不會再次飆高，因此十分重要。

儘管部分與疫情相關的管制規定仍有效，除學生會在5月4日回到學校外，一些小型商家將在下週一開始恢復營業，生活看似會逐漸恢復正常。

現階段，德國政府也開始鼓勵民眾配戴口罩並積極增加口罩生產線的產能，斯帕恩指出，在8月前德國就可以每週生產至多5000萬個口罩，除此之外，也積極投入相關APP的開發，以幫助民眾辨識身旁是否有感染過新型肺炎(武漢肺炎, COVID19) 的患者，藉由APP的幫助，挪威、捷克與波蘭等歐洲國家可望在近期稍微放寬安全社交距離的規範。

這個被稱為「停止感染」的APP完全免費，它並不會直接告訴使用者身邊哪個人感染了病毒，而是對是否有在感染者周邊2公尺內待超過15分鐘時提出警告，同時也會搜集使用者的資料，幫助當局判斷是否是解除管制的時機。

然而，這類允許政府搜集人民資料的手機程式仍舊具備爭議性，因此各國政府雖然鼓勵使用，但是並不會強迫要求下載，因此其有效性仍然處於觀察階段。