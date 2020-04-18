快訊！法國諾貝爾獎得主：武漢病毒是人為結果，蝙蝠病毒加愛滋病毒

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)關於武漢肺炎病毒來源眾說紛紜，法國諾貝爾獎得主表示，全球大流行的新型冠狀病毒（Covid-19）來自武漢實驗室。此話一出引起各界關注，法國官方也回應此說法。

《法國國際廣播電台》報導，法國諾貝爾獎得主呂克·蒙塔尼耶教授（Pr Luc Montagnier）昨(17)日表示，自己仍在從事病毒研究，和同事（數學家）通過電腦工作，目前得出的結論是，這個病毒(Covid-19)被人操縱了，來自蝙蝠的病毒中，被加入了幾段愛滋病毒基因序列的小片段。

蒙塔尼耶稱，這不是自然病毒，而是專業工作的結果，是分子生物學家做出來的，是一個特別精細的工作，可以說，像鐘錶匠一樣精細。可能有人曾想做抗愛滋病的疫苗，把幾個愛滋病毒基因序列小片段加入到冠狀病毒的長段基因序列里。

蒙塔尼耶解釋，病毒遺傳物質是一個長條的核糖核酸ARN，在這個ARN長條上的某些地方，有人加進去一些愛滋病毒小序列片段。這些小片段雖然小，但很重要，它們有可能修改“抗原位點”，也就是說，如果想製成一種疫苗，就完全可以通過另一種病毒的一段序列，來修改疫苗對接蛋白質。

蒙塔尼耶不知道操縱這個病毒的人是誰，有什麼目的，也不指控任何人。他說，在我們之前，一個印度非常有名的研究團隊公布了相同的結果，但有人強迫他們撤回了文章。不過，隨着越來越多的研究結果提出這樣的想法，反對的聲音已經比今年年初變少了。

法國總統府愛麗舍宮昨晚聲明，直至此刻，法國不掌握任何事實，可以證明武漢病毒研究所P4研究室的工作與新冠病毒源頭之間有聯繫。