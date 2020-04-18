中國上修武漢肺炎死亡病例　美國總統川普質疑真實數字

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國總統川普再度砲火對準中國，在中國官方公布武漢肺炎死亡數倍增後，他發推表示，真實數字不只這些呢！

美國總統川普今(18)日凌晨發推文表示，中國剛剛宣布「隱形敵人」（指新型冠狀病毒( COVID-19)，俗稱武漢肺炎）的死亡病例「倍增」。他說，「（真實數據）遠高於此，也遠高於美國的數字，二者差得很遠！」

中央社報導，中國武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部17日上午突然發布「重新篩查」後的武漢肺炎訂正數據，顯示截至16日24時，確診的死亡病例核增1290例，累計死亡數訂正為3869例。核增數1290正好是原本數字的50%，但不知為何川普在推文中說新宣布的數字比原本多一倍。

儘管中國官方解釋這是醫院超負荷運轉，醫務人員忙於救治，客觀上存在遲報、漏報和誤報現象，但由於調整數字正好是50%，加上長期以來對中國數字正確性的質疑，這項上修並未獲得輿論肯定，反而帶來更多懷疑。

根據John Hopkins University統計，至今(18)日上午中國武漢病毒死亡已達4,636，確診來到83,783。

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

川普貼文(來源:Twitter)