中國上修武漢肺炎死亡病例　美國總統川普質疑真實數字

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國總統川普再度砲火對準中國,在中國官方公布武漢肺炎死亡數倍增後,他發推表示,真實數字不只這些呢!

美國總統川普今(18)日凌晨發推文表示,中國剛剛宣布「隱形敵人」(指新型冠狀病毒( COVID-19),俗稱武漢肺炎)的死亡病例「倍增」。他說,「(真實數據)遠高於此,也遠高於美國的數字,二者差得很遠!」

中央社報導,中國武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部17日上午突然發布「重新篩查」後的武漢肺炎訂正數據,顯示截至16日24時,確診的死亡病例核增1290例,累計死亡數訂正為3869例。核增數1290正好是原本數字的50%,但不知為何川普在推文中說新宣布的數字比原本多一倍。

儘管中國官方解釋這是醫院超負荷運轉,醫務人員忙於救治,客觀上存在遲報、漏報和誤報現象,但由於調整數字正好是50%,加上長期以來對中國數字正確性的質疑,這項上修並未獲得輿論肯定,反而帶來更多懷疑。

根據John Hopkins University統計,至今(18)日上午中國武漢病毒死亡已達4,636,確診來到83,783。

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close!