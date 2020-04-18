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世界衛生組織讚揚台灣武漢肺炎防疫　譚德塞仍迴避參與問題

WHO：加入組織與否由會員國共同決定

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2020/04/18 09:30
世衛17日首次讚揚台灣防疫表現（圖取自twitter.com/WHO）

世衛17日首次讚揚台灣防疫表現（圖取自twitter.com/WHO）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 世界衛生組織官員讚揚台灣防疫工作，並強調借鏡台灣經驗以及與台灣專家研議力抗武漢肺炎，但對於台灣加入成員國一事卻仍不正面回應。

美國總統川普在昨(17)日，WHO於日內瓦總部召開記者會前，推文質疑WHO忽略台灣曾警示武漢肺炎可能人傳人，並質疑WHO處理不當，記者會上更有外媒提出台灣在防範新冠肺炎疫情上一直被排除在外的爭議，WHO秘書長譚德塞此次並未發表評論，交給在場官員回應。

中央社報導，范科霍芙（Maria Van Kerkhove）首先表示，她要重複15日所說，在疫情大流行期間，WHO一直跟台灣在技術層面合作，向全球所有抗疫「國家」學習很重要；她個人及法律顧問索羅門（Steven Solomon）曾向台灣疾病管制署科學家簡報交換意見，此外，也定期透過WHO平台，與台灣專家交換意見。

索羅門指出，如參與世界衛生大會（WHA），這是組織會員國決定的問題，WHO工作人員無權決定這些問題。另強調在台灣疾病管制署有一個聯繫點，台灣可以訪問國際衛生條例的關鍵平台，得到相關各方的訊息。

公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）則稱，WHO正觀察把台灣納入技術網絡系統，台灣不但可以分享貢獻知識，而且可以從WHO尋求新知識。此外他強調台灣疾病管制署的衛生專家曾與香港專家聯合前往中國訪問，這種科學合作非常重要。
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