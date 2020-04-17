遭染病蜱蟲叮咬致死率近2成 疾管署列為第四類法定傳染病

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）我國去年11月出現首例「發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）」個案，為加強國內SFTS疫情監測及通報，疾管署正式將其列入第四類法定傳染病，臨床醫師發現符合通報病例定義者，應於24小時內通報。

疾管署表示，SFTS傳染方式主要是由遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬傳染，或是透過直接接觸急性期、末期或死亡病患之血液、體液或呼吸道飛沫顆粒而導致感染。

我國自2013年起針對登革熱、屈公病及日本腦炎通報病例同時進行SFTS檢驗，2018年起亦將恙蟲病通報病例同步檢驗SFTS，目前中國大陸、韓國及日本等國均有確定病例發生，我國則於去(2019)年11月19日出現首例確診個案。

《央廣》報導，疾管署醫師林詠青表示，有可能是候鳥遷徙，才讓攜帶病毒的蜱蟲進入台灣。每年的4月至10月是蜱蟲的活動期，而遭到染病的蜱蟲叮咬後，除了出現發燒、頭疼等症狀外，還會伴隨出血及血小板減少的情況，致死率高達17%。

目前沒有特效藥，僅能透過支持性療法治療，因此疾管署將其列為第四類法定傳染病。

疾管署提醒，蜱蟲為SFTS病毒主要的傳播媒介，民眾應避免暴露於蜱蟲孳生的草叢環境，若至郊區、戶外活動或工作必須接觸草叢環境時，應做好個人防護措施，包括穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內。

此外，民眾於衣物及皮膚裸露部位可使用政府主管機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑，並依照標籤指示說明使用，避免被蜱蟲叮咬。