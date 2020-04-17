2020年屏東「第一鮪」出爐 每公斤高達9000元創記錄

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）2020年屏東「第一鮪」，昨（16）日上午在屏東縣東港魚市場舉行拍賣，由屏東縣長潘孟安擔任拍賣官。因應武漢肺炎疫情，首度不開放民眾進場，改以網路直播，最後由屏科大校友、72歲宜蘭企業家鄭金池，以每公斤9000元標得，單價創下歷年新高。

屏東縣長潘孟安表示，「第一鮪」身長226公分、重達254公斤，以總價228萬6000元賣出，為今年黑鮪魚季開出紅盤。

因應防疫採取嚴格管制措施，拍賣會場管制進出人流、不開放民眾進場，且需戴口罩、量測額溫、消毒等防疫措施，民眾使用臉書或YouTube搜尋屏東「第一鮪」在線上觀賞拍賣過程。

潘孟安表示，目前適逢黑鮪魚汛期，魚市場各攤商或餐廳，皆有因應疫情規畫宅配或外送方式，東港旅宿業者也推出好康優惠，配合黑鮪魚季活動，共同提振消費力，讓產業經濟動起來，希望民眾以購買支持漁業，振興產業。也感謝企業願意在疫情期間產業低迷下，以歷史新高價標下第一鮪。

東港區漁會表示，受疫情影響魚價下滑，全台「第一鮪」拍賣具指標性意義，原預期今年「第一鮪」拍賣價恐無法超越去年，最後是屏科大校友出身的企業家，以回饋母校的心標下。

因消費疲軟，今年的黑鮪魚後市價格市場並不看好，每隻的均價可能低於每公斤千元，憂心漁民生計受衝擊。

屏東縣政府表示，今年黑鮪魚文化觀光季活動，配合中央流行疫情指揮中心規範調整相關內容，將取消辦理開幕晚會及千人美食宴，民眾在家線上看直播做防疫，還可以填問卷抽獎，免費提供100份東港魚市場新鮮宅配直送的「生鮮鮪魚腹肉」1台斤。