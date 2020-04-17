世界醫師會發函WHO 籲讓台灣參加WHA【全文】

中華民國醫師公會全國聯合會（台灣醫師會，TMA）理事長邱泰源今天表示，世界醫師會（WMA）發文給世界衛生組織（WHO），呼籲世界衛生大會（WHA）能再對台灣代表團敞開大門，以開創新局。

身兼民進黨立委的邱泰源指出，過去幾年台灣醫師會都只能到WHA會場外，但他和歷任衛福部長都與世界醫師會會長、秘書長等重要幹部有密切互動，也針對重要主題，開辦國際研討會。

他說，世界醫師會今年發表強力措辭的信函給WHO表示，這波COVID-19（武漢肺炎）大流行的恐怖後果已說明，不讓台灣有效參與WHO， 對全球公共衛生是錯誤與傷害。

根據邱泰源提供的信函指出，世界醫師會認為在嚴重急性呼吸道症候群（SARS）危機期間，世衛讓台灣孤立無援太久；如今COVID-19大流行，世衛又忽視台灣在初期的洞察力與警告。這兩次錯誤導致世界付出龐大代價。

世界醫師會告訴世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），WHA能否再次對台灣代表團敞開大門以開創新局，將掌握在譚德塞的手中。

世界醫師會呼籲譚德塞，不要讓世界衛生組織再捲入政治遊戲中。

邱泰源說，這封信件給予台灣的醫療界相當大的鼓舞，他將以世界醫師會理事、台灣醫師會會長等職務，全力配合政府，爭取台灣加入WHO。

每年5月定期在WHO總部日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA），受到武漢肺炎疫情影響，WHO尚未正式公布是否如期舉行或改以視訊方式進行。

世界醫師會信件翻譯全文如下：

標題：讓台灣參與

親愛的譚德塞博士：

這波COVID-19大流行的恐怖後果已說明，不讓台灣無限制、有效參與世界衛生組織（WHO）， 對全球衛生而言是怎樣的錯誤與傷害。在嚴重急性呼吸道病候群（SARS）危機期間，世衛讓台灣孤立無援太久；如今COVID-19大流行，世衛又忽視台灣在初期的洞察力與警告。這兩次錯誤導致世界付出龐大代價。

下一屆世界衛生大會（World Health Assembly）能否再次對台灣代表團敞開大門以開創新局，將掌握在您的手中。

我們呼籲您採取這樣的步驟，不要讓世界衛生組織再捲入政治遊戲中。

署名：世界醫師會理事會主席蒙哥馬利（Dr.Prof. Frank Ulrich Montgomery）

世界醫師會會長喬治 （Dr. Miguel Jorge）