中國江蘇驚現生豬驗出非洲豬瘟 豬肉價格蠢蠢欲動

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國武漢肺炎疫情尚未平息，非洲豬瘟蠢蠢欲動。中國農業農村部4月17日發布，江蘇省宿遷市沭陽縣在查獲的外省違規調入生豬中排查出非洲豬瘟疫情。

中國農業農村部表示，今（17）日接到中國動物疫病預防控制中心報告，經江蘇省動物疫病預防控制中心確診，在沭陽縣查獲的3車外省違規調運生豬中排查出非洲豬瘟疫情。該批生豬共17頭，發病8頭，死亡3頭。

疫情發生後，當地已按照要求啟動應急響應機制，對所有生豬進行無害化處理，對相關處置地點、環境、道路等進行徹底消毒。

無獨有偶，4月12日甘肅省酒泉市和陝西省榆林市也各發生1起非洲豬瘟疫情。甘肅省排查出1起疫情，當地防疫監督檢查站例行檢疫檢查時，在2車從外省運往甘肅省民勤縣的仔豬和種豬中排查出非洲豬瘟疫情，該批生豬共320頭，死亡3頭。

陝西省發生1起疫情，乃是榆林市當地個別散養戶在外購仔豬並混群飼養後發生非洲豬瘟疫情，共存欄生豬49頭，死亡39頭。

此前曾傳出中國正在進行非洲豬瘟疫苗研發，但是豬瘟自1921年出現以來難以根治，各國對中國此舉均持保留態度。

《路透社》報導，中國在處理非洲豬瘟及武漢肺炎過程中手法極為相似，皆是先隱瞞後承認，錯過最佳防疫時機，最終禍及全球。

由於官方掩蓋事實，導致數百萬頭豬隻喪命，從而使中國的4.4億頭豬減少了一半以上。 並導致全球四分之一的豬遭撲殺，豬肉價格飆升，並使食品通脹率達到了八年來的最高水平。

中國農業部門對路透社表示，政府已向豬農們非洲豬瘟疫情的重要性，對掩蓋事實及隱瞞行為零容忍。

但是豬農們不買帳，他們向《路透社》表示，地方政府並沒有傳遞消息給中央，主要原因在於地方政府並沒有足夠的現金來補償那些為控制疫情撲殺豬隻的豬農們。