航空業寒冬！ 國泰證實關閉美國3空服員基地　裁員286人

圖／flickr，由Can Pac Swire提供。 圖／flickr，由Can Pac Swire提供。

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，全球航空業和旅行業首當其衝。香港國泰航空公司今（17）日宣布，將關閉在美國的3個空服機組員基地，裁員286人。

聯合報報導，香港國泰航空16日公布國泰航空與國泰港龍航空3月合共載客31.1萬人次，較去年同期下跌90%。而兩家航空公司3月運載的貨物及郵件合共11.92萬公噸，也較去年同期下跌35.6%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，4月預期日均載客量會少於1,000人，相比以往每天載運10萬名乘客。且在4月和5月，只會營運少數基本的客運航班，例如北京、洛杉磯、新加坡、雪梨、東京和溫哥華等基本航點維持營運，相當於平時運量的3%。

綜合媒體報導，2019年在營利考量下，國泰已關多倫多外站，並將部份員工轉到溫哥華外站；上月初又宣布關閉在溫哥華外站，約147名員工受影響。

而今年受到武漢肺炎疫情衝擊，國泰航空今日證實，將全面關閉美國機組人員基地，他們已通知紐約、舊金山和洛杉磯的機組員基地受影響的空服員及所屬工會，總計約有286名駐美機艙服務員將被裁員。

國泰航空表示，他們持續尋求任何可能方法來度過這場風暴，並盡一切努力保持現金部位。