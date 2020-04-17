港媒指中國「兩會」5月底舉行　傳達走出武漢肺炎疫情陰霾等訊息

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）根據香港媒體報導，因新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情而延後的中國領導人會議「兩會」預料將在5月下旬登場，傳達中國已經戰勝疫情、產業恢復正常等正面訊息。

每年固定在3月舉行的中國全國人民代表大會及中國人民政治協商會議全國委員會（俗稱兩會）今年因為疫情而首度延期，根據香港《星島日報》批露，中國官方希望在上半年召開兩會，以傳達走出疫情陰霾、加快復工復產的正面訊息。

報導引據全國人大常委譚耀宗表示，全國人大常委會將在4月26至29日召開會議，預料將會正式敲定兩會的會期，日期將會選在五月中下旬。

此外，今年的兩會為了「安全起見」將從原本的兩週縮短至10天，也將是1949年以來會期最短的兩會。

兩會是中國共產黨的年度的政治活動，今年的兩會更是因疫情導致社會動盪及經濟蕭條之際，成為外界窺探中國國家主席習近平權力及地位的指標；早在2月路透社（Reuters）便引用倫敦大學亞非學院教授曾銳生（Steve Tsang）指出，疫情爆發動搖了習近平的地位，推遲兩會是為了將衝擊最小化。

根據中國官方，中國近期武漢肺炎確診病例維持每日數十例，死亡人數則是個位數甚至零，中國也在三月底逐漸解除湖北省及武漢市的封城禁令；官方聲稱，目前新增病例主要是境外移入，必須嚴防國外返國者的感染引發境內再一次疫情的爆發。

不過，武漢市疫情預防控制中心在今（17）日卻又更改全市武漢肺炎死亡人數至3,869人，相較前一日2,579人增幅達百分之50；疫情防控中心表示，數字修正是因為在疫情爆發的高峰期，醫院超負荷運轉因而出現遲報、漏報和誤報的現象。

武漢市的武漢肺炎確診病例也同步增加325例，累計確診數達50,333例。

不過，外界對於中國官方公布的武漢肺炎相關數據始終抱持保留態度，除了因中國官方曾多次修改統計方式（包括不採計無症狀感染者）外，中國對於疫情資訊的不透明也多次為外界詬病。