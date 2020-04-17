疫情期間 新北市家暴案件成長近3成 侯友宜慰勉家防中心社工肯定防暴作為

新冠肺炎疫情蔓延升溫，連帶地家暴案件也升高！依據新北市政府家防中心統計，新北市109年1至3月受理家庭暴力通報案件共計4,914件，較108年同期成長10%；若單看109年3月受理案件有1,801件，較108年3月1,394件，則大幅成長近三成（29.2%），顯示在疫情緊繃之際，家暴案件也跟著拉警報。新北市長侯友宜藉由慰勉家防社工之際，提出「防疫也要防暴」的作為，新北市要將服務做到位，陪大家共度難關。

新北市政府家防中心主任許芝綺表示，因應全民防疫的緊繃情緒，許多民眾困在家中，因相處時間增長、防疫觀念不同、工作經濟壓力等種種因素，彼此間容易發生衝突。例如：有人對口罩的使用分配發生爭執，居家檢疫期間發現孩子長時間使用3C產品，也導致親子衝突，另有父母反對子女在疫情期間出國旅遊等，導致家暴案件急遽升高，也增加了保護性社工的工作負荷。

侯友宜為關心家暴案件的遽升，並體恤保護性社工的辛勞，17日特準備了200份餐點，和社會局長張錦麗、板橋區長林耀長等人，前往新北市政府家防中心慰勉社工，侯友宜希望家防中心提出因應之道，以保障市民家庭的人身安全，同時也肯定社工在防疫期間服務不間斷，提供受暴家庭全面及完善的服務。

侯友宜強調，每個人都有責任控管好自己的情緒，「防疫也要防暴！」如果遭受暴力請不要忍耐，新北市政府會提供安全及免費的住所，同時也會結合防治網絡成員，例如：警察、公衛護士等加強關懷，並請社區及鄰里共同關心，尤其是老人、婦女以及兒少，若有不當對待情事發生，請立即通報110或113專線，以利公權力立即介入。侯友宜也呼籲司法機關，若遇家庭暴力案件，可以增加偵辦力度，讓相對人知所警惕，以及時制止暴力發生。

社會局長張錦麗表示，防疫期間為能提供更完善的保護性工作，家防中心協助經濟陷困的家暴家庭申請新冠肺炎急難慰助金，適時補充家庭生活物資，留意家庭壓力來源，並協助進行情緒疏導，若不幸受暴，市府將安排安全的庇護處所。張錦麗說，社會局並製作宣導短片，教導民眾在防疫期間如何紓解壓力，增強家人理性和平溝通，並將於下周起在新北市各有線電視台播放。