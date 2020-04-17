快！額滿為止！土地銀行美元優利定存登場！

邇來新冠肺炎疫情重創全球經濟，美國聯準會大幅調降美元存款利率，於此低利環境中，土地銀行為嘉惠存款戶，推出美元優利定存，自即日起至額滿為止，客戶臨櫃以新資金辦理美元定期存款，只要單筆美元3,000元(含)以上，即享3個月期年利率1%的美元優利，本專案利率優惠且額度有限，額滿專案就結束，心動的美元定存族，一定要馬上行動。土地銀行表示，目前3個月的牌告利率為0.5%，本專案之優惠利率較3個月的牌告利率高出0.5%，希望土地銀行的老客戶和新朋友都能把握這個機會，尤其還沒有土地銀行外匯存款帳戶的新朋友，歡迎速速至土地銀行開立外匯存款帳戶享受優惠。

土地銀行表示，也歡迎老客戶和新朋友多多利用土銀網路銀行及行動APP，能夠享受線上買匯及一整年定存加碼的固定優惠，例如利用網銀或行動APP購買美元存款有3分(0.03元)的優惠，轉存定存亦有較牌告利率高0.02%的加碼，還會不定期推出匯率優惠或存款優利專案，讓大家不用出門也可以享受快速、方便而且優惠的服務。

土地銀行提醒，本次美元定存優惠專案限新資金，而且額度有限，請老客戶及新朋友至全省服務據點外匯櫃台辦理。

美元限額外匯優利定存專案

年利率%

門檻 活動期間 3個月 臨櫃新資金 單筆3千美元(含)以上 自即日起至額滿為止 1%

＊欲知各項優惠詳細內容，歡迎民眾至臺灣土地銀行官網查詢 (https://www.landbank.com.tw/)