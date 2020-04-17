防疫找樂子 農業創生3款組合包上線

新北市與在地團隊合作，推動農業創生美味農業， 發展事業及產業，吸引人口返鄉及留鄉，達到「農業創生、 全年經濟」的目標。近期因應疫情帶來衝擊及影響， 以設計及業界資源導入防疫，推出3款「農業創生防疫找樂子」組合 包，提供民眾可以在家認真防疫，同時也能找樂子抗無聊。

「農業創生防疫找樂子」組合包，從食用、使用與心理的療癒出發， 嚴選新北「在地」、「優質」、「健康」農產品，以居家場域進行主 題規劃，設計包含「在家控窯」、「底家自煮」及「追劇好點」3種 組合。「在家控窯」嚴選金山「汪汪地瓜園」冰地瓜， 大地的甜蜜滋味都鎖在冰涼甘甜地瓜中， 冰的直接吃或烤箱回烤加熱都美味，輕鬆在家享受控窯樂趣。 組合附贈地瓜葉手工皂，提供防疫期間維持勤洗手的好習慣。「 底家自煮」組合包是在家自己煮飯時的好夥伴，由「林口有機村」 團隊多家農場聯名供應，內含當季有機葉菜、根莖、瓜果、 芽菜與雞蛋等，有了這一箱就免跑菜市場；另也有「平溪區農會」 現在正當季的新北珠蔥可供選擇。「追劇好點」組合最適合賴在家， 茶味十足少負擔，並營造閒情雅致的追劇時光。產品由「 坪林青年茶業發展協會」青年茶師們，以傳承百年的製茶技術， 製成富含花香的包種茶，搭配坪林「來點茶」入口即化的茶酥， 採低溫研磨如抹茶般細緻的包種茶粉製成，顛覆傳統酥糖、 貢糖想像，甜而不膩。

農業局長李玟表示，新北市推動農業創生美味農業，防疫期間宅經濟 正夯，特別引入設計能量推出「防疫找樂子」組合產品， 由產地宅配到家，民眾待在家也可對抗無聊， 同時支持各地區正在努力拚事業的小農。 欲知詳情可洽新北市農業局-稼日蒔光FB(https:// reurl.cc/MvRDgp )，欲預購產品詳洽各團隊，「 在家控窯」地瓜組合包詳洽汪汪地瓜園粉專(https:// reurl.cc/7Xj4KN)；「底家自煮」蔬菜組合詳洽林 口有機村粉專(https://reurl.cc/D9XKq6 )、新北珠蔥組合電洽平溪區農會(02)2495-1052；「 追劇好點」包種茶及茶酥詳洽坪林茶青協會訂購表單(https: //reurl.cc/62L3Q5)及來點茶(https:/ /reurl.cc/MvX6zL)。