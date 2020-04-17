美術課化身遊樂場 新北市立美術館創意美術課全新上架

照片來源：新北市政府文化局
照片來源：新北市政府文化局
新北市立美術館和藝術家共同開發美術課，由藝術家帶孩子用加工材料變出各種造形，學生分工合作、你剪我貼，化身小小加工廠員。「我們的作品叫《眼睛星怪》！」另一組學生大聲說：「我們做的是外星怪獸，它叫做《異形》！」還有孩子說：「我們的有翅膀，是一隻《環球飛天母雞》！」「我們的原來是個會笑的小姐，越做越歪，所以是《正在紀念中的笑笑小姐》！」美術課堂不時傳來師生們的笑聲和孩子天馬行空的想法，激發還子們的想像力。
新北市立美術館座落於鶯歌區三鶯新生地，於2018年12月動土，預計2022年竣工。新北市政府文化局表示，新北市立美術館將「兒童藝術教育普及與推廣」列為重要發展工作之一，因此在籌備階段，除了透過藝術行動巴士將藝術帶入大眾生活，也主動深入校園，邀藝術家與教育現場老師一起開發有趣的美術課。
美術館於去(108)年以「看得見看不見的美術課」為主題，共發展9則國小美術課教案，今年則將擴大從幼兒、國小、國中至高中，建立系統性課程，並以藝術出發進行跨域整合的STEAM內容，透過共備過程激發藝術家與教師對話及交流，為孩子創造有別於現行課程的藝術學習經驗。108年創意美術課內容皆已上線，更多內容請上新北市立美術館官網：https://www.ntmoa.tw/