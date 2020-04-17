ZOOM停用！新北校長化危機為學習契機

面對ZOOM視訊學習停用危機，新北校長科技領導社 群迅速應變，化危機為學習契機，改以「Jitsi meet」視訊工具因應，從13日起連續三天， 於新北市程式教育體驗中心(同榮國小)辦理「Jitsi meet Server」安裝架設研習課程，共22位校長參加，回校後可於 校內自架伺服器，不用擔心視訊資安問題，讓「停課不停學」 視訊教學不中斷。

教育局長張明文表示：「唯有從學校的領頭羊做起， 才能為教育帶來感動與改變」。校長們自發性組成「 新北校長科技領導社群」，目前已有72位校長加入， 創辦一年多來，一直秉持由校長開始做起的信念， 在去年更首創全球新舉， 共有31位校長通過Google講師專業認證， 也因此帶領一群新北教師們， 紛紛參與Google專業認證的風潮，校長們透過「自發、互動、 共好」的學習態度，由己身出發，不斷接受學習挑戰， 為新北科技教育創造奇蹟與典範，造福更多新北學子。

新北市國小資訊輔導團召集人蔡明貴校長，運用教育部提供的Jit si meet免費視訊軟體相關資訊，於校內成功架設伺服器，並製作「 Jitsi meet伺服器」安裝說明文件，分享給全市學校使用。 除了課堂上的架設教學外， 校長們回到學校後還利用Line群組不斷的討論分享， 一起解決實際在學校安裝過程所遇到的問題。

雙峰國小王耀德校長表示，參與校長科技領導社群一路到現在， 從資訊的門外漢，逐步了解科技領導的核心價值， 每次參與都是收穫滿滿。這次參加完Jitsi meet sever安裝研習後，抱著打鐵趁熱的決心， 召集校內資訊組長及總務主任，前後共花費90分鐘， 過程中2度無法順利連線，最終在排除連網問題後， 成功完成伺服器架設，除了不用擔心視訊資安問題外，還能重新賦予 原本已不再使用的電腦主機新生命，未來將在校內優先使用Jits i meet視訊工具進行行政會議或線上教學。

新北市教育局因應疫情可能造成大規模停課狀況，建置「 停課不停學」專區，拍攝同步、非同步、 智慧學習等不同模式的數位教學操作影片， 協助學校面對未來可能的衝擊。並已經備妥3萬台行動載具及3, 300張4G門號(SIM卡)，訂定「 線上補課資訊設備借用注意事項」，針對家中無設備進行線上補課的 學生，將由教育局統一調度設備提供學生借用。教育局還鼓勵老師利 用課後或假日時間，帶領學生在家模擬未來停課的線上教學，對於進 行線上教學的老師，也會提供完善的行政支援及獎勵機制。