ZOOM停用！新北校長化危機為學習契機

照片來源：新北市政府教育局
照片來源：新北市政府教育局
面對ZOOM視訊學習停用危機，新北校長科技領導社群迅速應變，化危機為學習契機，改以「Jitsi meet」視訊工具因應，從13日起連續三天，於新北市程式教育體驗中心(同榮國小)辦理「Jitsi meet Server」安裝架設研習課程，共22位校長參加，回校後可於校內自架伺服器，不用擔心視訊資安問題，讓「停課不停學」視訊教學不中斷。
教育局長張明文表示：「唯有從學校的領頭羊做起，才能為教育帶來感動與改變」。校長們自發性組成「新北校長科技領導社群」，目前已有72位校長加入，創辦一年多來，一直秉持由校長開始做起的信念，在去年更首創全球新舉，共有31位校長通過Google講師專業認證，也因此帶領一群新北教師們，紛紛參與Google專業認證的風潮，校長們透過「自發、互動、共好」的學習態度，由己身出發，不斷接受學習挑戰，為新北科技教育創造奇蹟與典範，造福更多新北學子。
新北市國小資訊輔導團召集人蔡明貴校長，運用教育部提供的Jitsi meet免費視訊軟體相關資訊，於校內成功架設伺服器，並製作「Jitsi meet伺服器」安裝說明文件，分享給全市學校使用。除了課堂上的架設教學外，校長們回到學校後還利用Line群組不斷的討論分享，一起解決實際在學校安裝過程所遇到的問題。
雙峰國小王耀德校長表示，參與校長科技領導社群一路到現在，從資訊的門外漢，逐步了解科技領導的核心價值，每次參與都是收穫滿滿。這次參加完Jitsi meet sever安裝研習後，抱著打鐵趁熱的決心，召集校內資訊組長及總務主任，前後共花費90分鐘，過程中2度無法順利連線，最終在排除連網問題後，成功完成伺服器架設，除了不用擔心視訊資安問題外，還能重新賦予原本已不再使用的電腦主機新生命，未來將在校內優先使用Jitsi meet視訊工具進行行政會議或線上教學。
新北市教育局因應疫情可能造成大規模停課狀況，建置「停課不停學」專區，拍攝同步、非同步、智慧學習等不同模式的數位教學操作影片，協助學校面對未來可能的衝擊。並已經備妥3萬台行動載具及3,300張4G門號(SIM卡)，訂定「線上補課資訊設備借用注意事項」，針對家中無設備進行線上補課的學生，將由教育局統一調度設備提供學生借用。教育局還鼓勵老師利用課後或假日時間，帶領學生在家模擬未來停課的線上教學，對於進行線上教學的老師，也會提供完善的行政支援及獎勵機制。