新莊青年公園老雀榕大瘦身! 保養祕訣大公開

位於新北市新莊區青年公園的百年雀榕， 是新北市列管編號第70號的珍貴樹木，樹齡已有100多年， 是當地居民共同成長老朋友， 近日新北市政府綠化環境景觀處定期至現地健檢雀榕之生長情形， 因樹木樹冠茂密，故進行疏剪作業，增加樹木之通氣性及透光度， 將有效降低公安意外之風險，更能提高珍貴樹木的韌性。

位於新莊區青年公園入口處的百年雀榕，英挺地坐落在道路中央， 前後左右各有岔路，形成一處小圓環， 當地居民時常坐在樹蔭下泡茶聊天，亦為山友們健行的集合地點， 是當地居民景仰的重要地標。新北市政府綠化環境景觀處每年定期巡 檢珍貴樹木的生長情形，此次與新莊區公所一起至現地健檢雀榕之生 長情形，因樹木樹冠茂密，為增加其通氣性及透光度，修除枯朽枝、 平行枝及重疊枝等不良枝，並適當縮減靠近電線側的樹冠， 當修剪作業完成後於切口處塗抹癒合劑降低腐朽機會。 景觀處長陳進謙表示新北珍貴樹木透過定期巡檢生長勢， 於颱風季汛期前進行修剪與維護，將有效降低公安意外之風險， 提高珍貴樹木的韌性，讓民眾有安心的休憩空間。

新北市府未來將以「城市綠美學」為原則， 持續全力保護珍貴老樹及新北市重要的綠色資源， 也將充分結合各界資源及力量，為轄內珍貴樹木的健康把關， 並持續為城市帶來更豐富的綠意及動能。