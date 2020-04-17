根據臺灣證券交易所統計，2020年4月17日發行量加權股價指數收盤為10,597.04點，較上週(2020年4月10日)的10,157.61點上漲439.43點，漲幅約為4.33%，台灣50指數收盤為8,312.65點，較上週的7,888.73點上漲423.92點，漲幅約為5.37%，寶島股價指數收盤為12,080.94點，較上週的11,588.21點上漲492.73點，漲幅約為4.25%。產業別指數全面上漲，以半導體類指數上漲8.47%為最大，以橡膠類指數上漲0.16%為最小，未含金融類指數上漲401.13點，漲幅約為4.68%，未含電子類指數上漲235.58點，漲幅約為1.83%，未含金融電子類指數上漲176.11點，漲幅約為1.68%。

本週集中交易市場總成交金額為8,611.84億元，全體上市股票成交金額為7,818.78億元，股票成交量週轉率為2.13%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類2,168.62億元，占全體上市股票交易金額27.74%

第二名，電子零組件類1,911.94億元，占全體上市股票交易金額24.45%

第三名，光電類721.86億元，占全體上市股票交易金額9.23%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類9.97%

第二名，生技醫療類7.26%

第三名，光電類4.62%

累計今年年初開盤迄今共67個交易日，集中市場總成交金額為11兆1,731.90億元，市場日平均成交金額為1,667.64億元，股票成交量週轉率為26.89%，股票日平均成交量週轉率為0.40%。

2020年4月17日全體上市公司市場總值為新台幣32兆2,104.84億元，較上週(2020年4月10日)市值30兆8,752.92億元增加1兆3,351.92億元，增幅約為4.32﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)