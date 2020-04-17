中國第一季GDP重挫6.8% 史上首見負成長

中國國家統計局今天公布，2020年第一季國內生產毛額（GDP）年減6.8%，為史上首度負成長。不過今天出爐的官方數據，仍較國際貨幣基金組織（IMF）日前預測的負8%為佳。

中國國務院新聞辦公室上午舉行第一季國民經濟運行情況新聞發布會，國家統計局國民經濟綜合統計司司長毛盛勇在會中公布，2020年第一季GDP總值為人民幣20兆6504億元（約新台幣87兆元），較2019年第一季下滑了6.8%。

其中，第一產業成長值為1兆186億元，下降3.2%；第二產業成長值為7兆3638億元，下降9.6%，第三產業成長值為12兆2680億元，下降5.2%。

路透社指出，這也是中國自1992年開始公布季GDP以來，首度出現負成長。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，之前專家紛紛下修對中國第一季GDP的預測數據。而今天公布的數據也較路透社等媒體預測更糟，路透之前預測為負6.5%，陸媒財新則預測為負6.6%。

不過，中國官方數據又比國際貨幣基金組織（IMF）和瑞士銀行的預測稍佳，此前兩家機構分別預測為負8%和負10%。

毛盛勇表示，3月經濟指標較1、2月明顯改善，這種態勢若能延續下去，隨著復工復產加快統籌推進，第二季經濟表現會明顯好於第一季。隨著全球疫情逐漸控制，預計下半年經濟也會明顯較上半年更好。

至於中國今年是否會下調年度GDP目標？毛盛勇則說，中國每年的主要經濟發展目標都是在「兩會」期間的政府工作報告中公布。但今年兩會因防疫原因推遲，目前還不知道具體狀況。

在就業狀況方面，國家統計局調查顯示，3月全國城鎮調查失業率為5.9%，較2月下降0.3個百分點。其中25至29歲群體的人口調查失業率為5.4%，低於全國城鎮調查失業率0.5個百分點，比2月下降0.2個百分點。

不過毛盛勇也指出，隨著經濟下滑壓力加大，特別是企業訂單減少、需求還未太強勁，「就業壓力仍大」；包括農村外出務工人員、大學生等重點群體的就業壓力較大。

他表示，中國政府今年一直推出就業優先政策，不斷加大落實力度。一方面幫助企業度過難關，透過穩企業、穩經濟，穩住就業基本盤；另一方面加大對重點群體的協助，例如增加對農民工的就業培訓，協助返鄉創業；下一步會繼續推動就業和創業創新，更大力度推動整體就業平穩。

國際貨幣基金組織（IMF）14日發布最新世界經濟展望報告，預估今年全球經濟將萎縮3%。雖然中國經濟成長預估仍有1.2%正成長，但已遠低於1月時估計的6%。而這可能是中國金融體系的警訊。

依據人民銀行在2019年上半年對國內銀行進行的壓力測試，中國金融可能充滿風險。在1171家接受壓力測試的銀行中，若2020年經濟成長降到5.3%，將有90家無法通過測試；若再降到4.15%，有159家將無法通過測試。

按資產計算，這1171家銀行占中國銀行業比重近3/4，若經濟成長率大幅下滑，中國金融體系很可能遭遇「災難式崩盤」。