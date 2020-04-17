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是酒精沒錯! 台酒用本土糙米產製 清潔消毒一樣有效

台酒已在4月初開始使用農委會協助的糙米產製米酒，由米酒再精餾成酒精，因全程未添加任何化學成份，因此防疫酒精才會有特殊的米酒香味。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2020/04/17 16:55
防疫酒精。(照片來源：中央社)

防疫酒精。(照片來源：中央社)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）武漢肺炎疫情持續在全球肆虐，台灣民眾為了防疫除了購買口罩外，也會添購酒精。最近有民眾詢問，「為什麼台酒防疫酒精有米酒香味？」。台酒今(17)日回應，防疫酒精是使用了農委會協助提供的在地糙米產製米酒，才會留有淡淡米酒香味，但清潔消毒效果是一樣的，請消費者安心使用。

有鑒於第2波武漢肺炎，於歐美地區正處於爆發階段，引起世界各國搶買酒精原料。行政院長蘇貞昌日前特別指示農委會加入「酒精國家隊」的行列，每個月至少提供2,100噸糙米給台酒公司來製作原料酒精，以確保國人每個月400萬瓶防疫酒精的需求量，供應無虞。

對此，台酒也已在4月初開始使用農委會協助的糙米產製米酒，由米酒再精餾成酒精，因全程未添加任何化學成份，因此防疫酒精才會有特殊的米酒香味。

蔡英文總統今日前往嘉義視察「公糧整備情形」，農委會表示，台灣有充裕的食米庫存，不但可以維持國內稻米價格穩定，還可以配合防疫需求，提撥2萬5000公噸公糧糙米生產防疫酒精，不需擔憂進口物料可能供應短缺情形。

為穩定民心達成國人對防疫需求，台酒自2月投入生產防疫酒精以來，總共已生產超過1,100萬瓶防疫酒精，總舖銷通路亦已涵蓋健保藥局、便利商店、連鎖超市及量販店等約2萬1000個據點。
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