凱達大飯店甜鹹混搭風 港點.蛋糕美味衝擊!

凱達大飯店推出全新伴手禮系列，由名廚戴于益設計的9種中西式伴手禮，中式推出熱賣港點「叉燒酥」、「蛋黃酥」、「蔥燒酥」、「素蘿蔔糕」、「蘿蔔糕」等禮盒以及今年的年菜冠軍「藜麥南瓜雙臘紅麴米糕」。西式推出磅蛋糕系列，「香蕉核桃磅蛋糕」、「鳳梨磅蛋糕」、「檸檬磅蛋糕」等三種口味，甜鹹口味多樣選擇，即將席捲您的胃。

中式酥餅禮盒「叉燒酥」，內餡採用上選梅花肉，醃製24小時後進爐窯烤，再用”三蔥”(青蔥、洋蔥、紅蔥)與特製醬料依循古法製成叉燒醬，經過繁複的手續後，叉燒酥外皮酥脆、內餡軟嫩，入口即化，甜鹹滋味讓人越吃越涮嘴。蔥燒酥採用宜蘭特產-三星蔥，切碎後用鹽醃製入餡，烤過後蔥香混合酥餅香，帶出陣陣的辛香清甜感。

9種伴手禮中，最亮眼的就是今年凱達的全新菜色-「藜麥南瓜雙臘紅麴米糕」，一推出就勇奪蘋果日報年菜評比主食類總冠軍，強調養生、五行蔬食、低油烹調方式，嚴選無毒藜麥、東昇南瓜、港式雙臘、紅麴等食材與糯米，烹調後紅麴的酒香四溢，咬下去口感鬆軟香甜。

西式甜點「鳳梨磅蛋糕」採用台灣當地土產台農十七號金鑽鳳梨品種，果實酸甜多汁，鳳梨的濃郁香氣，品味層次豐富，「香蕉核桃磅蛋糕」來自美濃盛產的蜜蕉與芭蕉，添加核桃後，蛋糕口感Q甜爽脆，風味十足，「檸檬磅蛋糕」南台灣九如的新鮮檸檬，在加入蜂蜜增添清甜香氣，蛋糕上方鋪滿檸檬糖霜，讓口感更加濕潤。

當西式蛋糕遇上中式港點，衝撞出味蕾的混搭風，蛋黃酥禮盒NT$360/盒、叉燒酥禮盒NT$315/盒、蔥燒酥禮盒NT$270/盒，均為九入裝；素蘿蔔糕禮盒、蘿蔔糕禮盒NT$320/條；藜麥南瓜雙臘紅麴米糕雙人份禮盒NT$280/盒；磅蛋糕禮盒NT$420/條，不管是來店購買或是線上預訂，凱達美味伴手禮，讓您送禮不失禮！大量訂購另有優惠。