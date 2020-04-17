蔡英文視察公糧整備情形 糧食至少有28個月消費存量

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）武漢肺炎疫情在全球蔓延，導致國際稻米市價格波動幅度大，蔡英文總統今(17)日到嘉義了解公糧稻米庫存情形。目前公糧庫存有86萬公噸，蔡英文要告訴全國人民，糧食安全無虞，請大家不用擔心。同時指示農委會，在有餘裕之時， 對友邦及國際糧食短缺的國家，可適時提供援助。

蔡英文表示，今天到新港鄉農會來視察，有兩個重要的訊息要告訴國人，第一，糧食安全無虞，請大家不用擔心。不論是肥料、農藥或稻米的生產及庫存，都有至少28個月的消費存量，請大家不用擔心。其它的如蔬菜、水果、肉類、雞蛋，也有清楚掌握產量，政府會保證價格合理，而且充足供應，請大家也不用擔心。

另外總統希望大家無論是在疫情期間，或是在平常的時候，都能多吃國產農產品，「因為國產農產品最新鮮！」同時，也能讓農民有一個穩定的內需市場。

農委會表示，受疫情影響，印度、柬埔寨、緬甸都限制稻米出口，越南本來限制出口，改成出口配額，種種出口限制措施，造成國際糧價上漲。台灣有充裕的食米庫存，不但可以維持國內稻米價格穩定，還可以配合防疫需求，提撥2.5萬公噸公糧糙米生產防疫酒精，台灣菸酒公司已於4月中旬投料生產，可確保生產酒精原料供應充足，不需擔憂進口物料可能供應短缺情形。

農委會還說，政府年收購公糧約30~40萬公噸，所儲備的公糧除了作安全存糧外，每年亦供應學童、國軍食用及國內糧食救助，行有餘力，更提供國際人道糧食援助，今年已經提供9,700公噸白米給我們的友邦以及需要的國家，後續仍將適時適量提供援助。

照片來源：農糧署