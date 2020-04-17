台北市著名地標圓山大飯店，特別在14日首次零確診時，利用晚間點燈，在大樓正面打上大大的「ZERO」字樣，16與17日的零確診也都適用！(圖... 台北市著名地標圓山大飯店，特別在14日首次零確診時，利用晚間點燈，在大樓正面打上大大的「ZERO」字樣，16與17日的零確診也都適用！(圖/官方臉書)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心表示，國內今(17)日無新增確診病例，跟昨天(16日) 一樣，所以是連續兩天沒有新的確診案例。

此外陳時中今也表示，民眾透過口罩實名制2.0網路預購人數越來越多，考量遞送口罩的郵差，以及協助配銷實名制口罩的藥師、藥劑生和衛生所人員的辛勞，為讓他們有時間休息，因此自4月19日起，每個星期日將不再配送口罩，至參與實名制的健保特約藥局及衛生所。



指揮中心進一步指出，藥局若星期一到星期六仍有剩餘口罩沒賣完，星期日有營業且有意願販售，亦樂見其成不反對，並感謝其服務的熱忱。

他表示口罩實名制2.0操作方式已越來越便利，建議民眾可多加利用網路預購方式購買口罩。

圖/疾管署

圖/衛福部

國內疫情相關消息方面，陳時中表示，昨(16)日新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎, covid19) 相關通報新增910例，截至目前累計51,603例(含48,680例排除)，其中395例確診，分別為340例境外移入及55例本土病例。確診個案中6人死亡，166人解除隔離，其餘持續住院隔離中。



指揮中心指出，全球累計2,156,756例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國667,801例、西班牙182,816例、義大利168,941例、法國165,027例及德國130,450例為多；病例中142,548例死亡，以美國32,917例、義大利22,170例、西班牙19,130例、法國17,920例及英國13,729例為多。



指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

圖為4.17記者會實況截圖