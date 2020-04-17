安倍：日本全國進入緊急狀態　擬每人發10萬日圓

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）因應日本4月底開始的黃金週長假，屆時可能出現大規模人潮移動，恐讓疫情更加擴散，日本首相安倍晉三昨（16）日晚間決定擴大「緊急事態宣言」到日本全境，效期到5月6日截止。

日本首相安倍晉三表示，因黃金周即將到來，未免大規模人潮移動，各地出現聚集性病例，恐讓疫情擴大，16日獲得諮詢委員會同意後，決定把4月7日宣佈的緊急事態措施實施區域從7個都府縣擴大至全國所有都道府縣，目的是盡可能降低黃金週（4月底5月初）長假的人員移動，實施時間至5月6日不變。

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，安倍於7日聽取專家意見並赴國會報告備詢後，基於「新型流感對策特別措施法」首度公布「緊急事態宣言」，針對東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣及福岡縣等7都府縣實施一個月。

但由於境內疫情持續加劇，加上部分未被納入「緊急事態宣言」的府縣對中央政府作法頗有微詞，安倍昨晚再公布第2波「緊急事態宣言」，將適用對象從原本的7都府縣，擴及全國47都道府縣。

共同社報導，安倍強調，「緊急事態宣言」效期到5月6日截止，無論如何都必須達成「至少7成、盡量8成」的人際接觸減少目標，希望在此期限內疫情能有所趨緩。雖然給國民帶來了不便，但為了防止進一步的疫情擴大，請務必繼續予以配合。

另外，緊急經濟對策方面，原擬定以收入顯著減少、處於嚴峻狀況下的家庭為對象每戶發放30萬日元。但現在改變措施，將進一步擴大發放對象。

通過此次緊急事態宣言，以避免外出為首，各種行動將受到制約。執政黨正在重新探討，擬向給全國每一位國民一律補助10萬日圓。假若確定實施，將儘速發錢，讓民眾約在5月下旬起到6月初可拿到錢。