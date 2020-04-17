台灣中選會今下午開會審查罷韓案　若成案估6月投票

高雄市長韓國瑜認為罷韓案偷跑，聲請中選會停止執行 罷免案。法院16日開庭，罷韓團體委任律師高榮志（右 ）庭外受訪，強調有「8大理由」要與... 高雄市長韓國瑜認為罷韓案偷跑，聲請中選會停止執行 罷免案。法院16日開庭，罷韓團體委任律師高榮志（右 ）庭外受訪，強調有「8大理由」要與挺韓陣營對陣。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）高雄市民罷免市長韓國瑜案已經高雄市選委會二階審查通過，中選會今天(17日) 下午將召開委員會議，一旦公布成案，依選罷法要在60天內辦理投票；估計6月投票，日期仍待中選會公布。

公民團體發起罷韓案於去年韓國瑜就職滿一年後向中選會提案，依程序進行，高雄市選舉委員會4月7日公布二階連署書審查通過，市選委會已將連署人名冊送中央選舉委員會，今天下午將開委員會議審查。

中央社報導，依據選罷法規定，一旦中選會宣布罷免成案，依法要在20至60天內辦理罷免投票；高市府估計罷免投票可能是6月6日或13日舉行。

高雄市選務單位已著手預借投開票所場並召募選務人員，召募公告暫訂第3屆市長罷免案投票是6月6日或13日舉行，至於確切的投票日期仍待中選會公布。

另一方面，高雄市長韓國瑜認為罷韓案偷跑，聲請中選會停止執行罷免案，法院昨(16)日開庭，中選會與韓國瑜委任律師，就中選會通知進入第二階段是否為行政處分以及本件有無急迫性等激辯。

韓國瑜委任律師葉慶元8日向法院遞狀聲請停止執行，主張罷免的宣傳活動在韓國瑜任職未滿1年時，即開始進行宣傳及罷免提議書的簽署，違反選罷法第75條「就職未滿1年不得罷免」的規定；中央選舉委員會令高雄巿選委會查核，明知罷免提議書的簽署日期（108年12月26日）與事實不符，甚至有死亡者簽名連署的情形，也不追究提議人的偽造文書責任，並於1月20日通知提案者得進入罷免第二階段。

參與罷韓活動的wecare高雄等團體及法定領銜人陳冠榮，13日委任律師高榮志，向法院聲請參與行政訴訟。

台北高等行政法院受理後，16日召開訊問庭，傳喚聲請人（韓國瑜）、相對人（中選會）及參加人（陳冠榮）等人，三方均委由律師出庭。葉慶元當庭表示，追加聲請本件假處分。

法官庭末諭知候辦。法界人士指出，後續將由合議庭評議後，再裁定准駁。