【武漢肺炎】澳洲內政部長：公開疫情起源中國責無旁貸　應接受國際調查

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）澳洲內政部長杜登接受媒體時表示，中應該要接受國際調查，且有責任要解釋2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的起源和保持資訊透明。

染上武漢肺炎日前痊癒的澳洲內政部長杜登先後接受天空新聞（Sky News）和第九頻道新聞網（Nine Network）訪問，指中國應該要接受國際社會調查，公開有關資訊，並且有責任要解釋疫情到底是如何開始的，死者和病患家屬有權知道。

中央社引述天空新聞節目主播莫瑞（Paul Murray）的節目內容指出，有報導指美國國務院已掌握證據，顯示中國在武漢封城後，雖然停飛所有從武漢出發的中國國內民航班次，卻准許國際航班從武漢飛往多個國家。

杜登還提到，對於一些容易受中國政府影響的人，澳洲政府將會有進一步的因應措施。他強調，這並非要針對中國人和澳洲的華人，需要針對的是「中國共產黨的所作所為」。

杜登17日上午接受第九頻道新聞網的「今日」節目訪問時表示，關於武漢肺炎來源的問題，他只是要求中國保持資訊透明，這並非過分的要求。

杜登指出，從澳洲到世界各國，有不少人死於疫情，還有更多人病得很嚴重；而死者和病患的家屬會要求有關當局提出解釋和保持資訊透明，「我不認為這是過分的要求」，如果當初疫情是從澳洲開始，並且向世界各地散播的話，澳洲就應該解釋清楚和保持透明。

杜登認為：「中國是責無旁貸的，必須要回應各種疑問並公開資訊，以便讓人們能夠搞清楚到底發生麼事。我們並不想要事件重演。

杜登表示，待美國公布武漢肺炎來源的調查結果後，國際社會對待中國的方式將會改變，「我認為全世界和中國的互動方式，將會重新調整；大家都會要求（中國）提高透明度」。