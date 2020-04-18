簡又新專欄 – 新冠肺炎全球肆虐 台灣防疫有成不自滿

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎，以下簡稱新冠肺炎）自中國爆發後，疫情蔓延全球，根據世界衛生組織(World Health Organization, WHO) 4月16日公布之數據，全球確診人數已超過200萬人，逾13萬人死亡，影響超過184個國家(地區)，防疫成為全球最關鍵、緊迫的議題。

聯合國永續發展目標(SDGs)的17項目標當中，第3項就是確保健康與促進各年齡層福祉，如何在疫情的變化中，確保人類的健康，並減少經濟的衝擊，可以說是舉國上下的重大考驗。然而至今尚未研發出新冠肺炎的解藥，疫情也未達峰值，因此一切的發展與變化都是未知數。

疫情考驗下，全球化該何去何從？

科技的發展與網際網路的興起，對於全球化有著推波助瀾的進展，從人口流動、貿易帶來的金流及物流、知識傳播的資訊流，讓世界各國的經濟、生活水準都能持續成長。然而新冠肺炎重創全球經濟，各國國際機場因全球旅客停止流動，導致航空公司面臨停工；免稅商店、餐廳連帶受到影響，將面臨被迫關閉的窘境。更隨著疫情延燒，許多國家陸續封城、鎖國，物流也跟著緩慢運轉。

中國自春節之後，為防堵疫情的擴散陸續封城、封區，導致復工不如預期；位於歐洲的義大利也因疫情失控決定全國封鎖，隨後西班牙、法國、德國、丹麥、波蘭和匈牙利等歐洲國家都宣布關閉國界來防堵疫情擴散。美國身為國際經濟的火車頭，受疫情影響也陸續封城，許多大學也陸續停課。如今的世界像是被按下慢速播放鍵，各行各業都受到嚴重衝擊，專家甚至警告全球經濟衰退恐怕已經開始。

疫情終究會過去，世界工廠恐面臨崩解，全球供應鏈將重整

1989年，柏林圍牆倒塌宣告經濟全球化將加速發展，世界沉浸在樂觀的氛圍裡。企業家開始尋找合適的國家與區域進行生產，如中國、印度、東南亞等國家。2002年，中國加入WTO後，逐漸成為對外直接投資(FDI)最多的國家，「Made in China」的產品頻繁地出現在世界各地，中國「世界工廠」的名號不脛而走。

2017年，美國總統川普上任後，認為世界經濟環境對美國不公平，川普更將矛頭指向中國，認為中國加入WTO後享盡好處卻未盡義務，更處處違反WTO規範，但WTO卻無力制裁，使得中美貿易失衡日益嚴重。中美貿易戰爆發後，許多跨國企業開始有所警覺，當工廠都集中設立在中國，不僅智慧財產權承受相當的風險，美國智庫更認為3C產品的製造集中於中國，資訊安全恐將曝露在危險之中；而在藥物製造業，多數原料藥源自中國，隨著疫情發展，中國各城陸續封城，如果這些原料不能出口，將危及許多藥品的生產。因此，這波疫情將迫使全球供應鏈面臨不得不重整的情況。

新冠疫情衝擊全球治理，全球防疫「看見台灣」

由於歐美國家科技發達，民眾普遍對醫療系統抱持信心。加上歐洲各國多年以來鮮少遭遇如此大規模的流行病，隨著疫情不斷擴大延燒，諸多問題一一浮現，像對於戴口罩的觀念及態度，就跟台灣有著很大的差異。

台灣曾在2003年發生SARS疫情，我國醫護人員及國人從慘痛代價中吸取寶貴經驗，能為未知的疫情預做準備。如今新冠肺炎來勢洶洶，政府防疫措施隨著疫情變化迅速實施、不斷調整，使得台灣自全球爆發疫情後，一直能防治的很好，與各國的情境對比，瞬間成了國際焦點與模範。然而疫情尚未結束，我們不能過度自滿。

自疫情發生後，無論是在香港、日本、美國等國家陸續發生搶購衛生紙、糧食等民生物資的搶購潮。由於網路謠傳，衛生紙材質與醫療口罩相同，加上各國為防堵疫情實施的封城、鎖國措施，民眾出於恐慌心理爆發存糧及囤積衛生紙的行為。為了落實防疫、降低民眾恐慌，台灣在成熟的健保系統下，讓全國人民透過實名制購買口罩，也因為這個政策奏效，讓其他國家學習跟進。

新冠疫情改變人們的生活型態，更讓人們反思對環境的影響

衛生紙搶購潮竟引發環保議題，可說始料未及。根據美國自然資源保護協會發布的報告指出，平均每名美國消費者一年消耗的衛生紙達141捲，法國人則是71捲、巴西人則是38捲。美國人於是反思，如此龐大的消耗量需要砍多少樹？會產生多少碳足跡？環保人士更指出，衛生紙使用過多將破壞衛生紙原材料產地民眾的生存環境，更加劇全球暖化。

此外，為避免群聚感染，保持社交距離，各國政府呼籲民眾不要到人多的地方，並鼓勵在家上班或是進行遠距教學。未來，在這波疫情之後，相信在家上班將成為新的生活模式。

在家上班及遠距教學可以減少排碳量，尤其許多美國人每天都要花二小時的時間通勤，一年下來至少有一個月的時間是坐在車子裡。如今，美國境內許多產業也開始實施在家上班的措施，大幅減少耗能與碳足跡；人們的消費習慣也因疫情被迫改變。過去許多人都習慣開車到大賣場購物，排碳量也就跟著增加。為了有效防堵疫情，人們的生活型態也跟著改變了，當一個人的生活節奏變慢，不知疫情何時會結束的情況下，人們應開始思考過去的生活形式是否有哪些可以調整，達到與環境共好，並花更多時間與家人相處，讓自己過簡單的生活。