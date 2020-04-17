「台語溯源 歡迎指正!」台語裡的義大利風情

義大利，民謠的故鄉。一談到義大利，許多膾炙人口的民謠－－例如：《O Sole Mio》(我的陽光)、《Torna A Sorrento》(回到蘇連多)、《Santa Lucia》(聖露琪婭)等，馬上在許多人的腦際響起；如果能再伴以曼陀林特有的音色，那就更令人百聽不厭了。

就如同法語是外交界的通用語言，義大利語是音樂界的通用語言。樂譜上許多用語都是採用義大利語；例如：表示弱音的「p」係來自義大利語「piano」，而表示強音的「f」係來自義大利語「forte」。

台語(這裡所謂的台語是指目前在台灣通用的源於閩南語的一種語言)裡蘊藏著非常豐富的外來語，其中當然包括義大利語。下面是目前台語裡常用的義大利語：

一、Piano (鋼琴)－－這個字是源自義大利文「Pianoforte」，係由「Piano」(小聲)和「forte」(大聲)兩個字的合成，所以是「大小聲」(台語音：toā-sè-siã)的意思。原來鋼琴的前身harpsichord因為構造上的關係，無法表現曲子的大小聲音量；後來有人加以改進，利用絨槌打擊鋼弦來發聲。如此一來，演奏者可以經由手指的力道，來表現曲子的音量強弱，因此被取名為「Pianoforte」 (大小聲)，簡稱為「Piano」。雖然台語也有人採用「鋼琴」的稱呼，但筆者認為說「Piano」比較適當。畢竟，「Piano」已經是全世界通用的用語，說出來幾乎大家都懂。

二、Roma (羅馬)－－羅馬是目前義大利的首都。根據古羅馬神話，這個城市是在西元前753年4月21日在義大利中部的台伯河畔建成的。建造者是一對孿生兄弟，哥哥名叫Romulus，弟弟叫Remus。(根據神話，他們是由一隻母狼哺乳養大的)。不料這城建成之後，兩兄弟為了城市如何命名起了爭執；兩人都堅持要用自己的名字來命名。最後哥哥Romulus竟殺死了弟弟，這個城市也因此用Romulus的名字來命名－－Roma (羅馬)。台語發音「Lô-má」雖然與義大利語原音有點出入，但比英語的「Rome」好太多了。

三、Malaria (瘧疾)－－自有人類以來，瘧疾就一直跟人類長相左右。在古羅馬帝國時期，首都羅馬城及附近的台伯河流域，瘧疾疫情從未間斷，因此當時稱這個疾病為「羅馬熱」(Roman fever)。有歷史學家認為，瘧疾的肆虐是羅馬帝國走向衰亡的原因之一。在現代醫學未發達之前，人類根本不知道瘧疾的病原體是一種稱為「瘧原蟲」的單細胞生物。當時的人猜測，這個疾病是由一種「惡氣」所引起的；「惡氣」的古義大利文叫做「mala aria」 (mala：惡，aria：氣)，這就是目前「Malaria」(瘧疾)這個字的字源。

地處亞熱帶的台灣，以往很長一段時間也是瘧疾肆虐的地方，被認為是充斥著「瘴癘之氣」的蠻荒之地。根據古籍《玉篇》的解釋：「瘴，癘也」；又，《左傳註》：「癘，惡氣也」。可見「瘴癘之氣」與古義大利文「mala aria」(惡氣)的意思不謀而合(而且簡直是天衣無縫)！因此，台語裡面不說「瘧疾」，而用「Malaria」(台語音：mā la li ah)這個字，應是十分合情合理。