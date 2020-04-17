蔡英文為《時代雜誌》撰文：台灣願與世界合作對抗武漢肺炎

《時代雜誌》4月專刊「尋找希望：時代百大影響力人物社群領航我們的新實境」（截圖自《時代雜誌》） 《時代雜誌》4月專刊「尋找希望：時代百大影響力人物社群領航我們的新實境」（截圖自《時代雜誌》）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導） 總統蔡英文為美國《時代雜誌》撰文，分享台灣此次對抗新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的防疫經驗，並表達台灣願與國際社會合作，攜手共度此次疫情難題。

蔡總統應《時代雜誌》（TIME）邀請撰寫題為《台灣總統：我的國家如何預防COVID-19大爆發》的專文，向國際社會分享台灣成功控制國內武漢肺炎疫情的經驗。蔡總統強調，台灣防疫上的成功並非巧合，而是仰賴醫護人員、政府、私人部門，以及整個社會共同努力的結果。

蔡總統表示，在經歷2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的慘痛教訓後，政府和民間此次都在武漢肺炎在中國爆發初期就有所警覺，除了政府推出相關檢疫、旅遊限制政策，並針對確診病患進行嚴密的疫調及隔離外，私人企業也紛紛施行體溫測量、消毒手部等措施。

此外，蔡總統指出，在台灣，一般民眾也可以用便宜的價格買到口罩，是因為政府和私人企業合作建立了所謂的「國家隊」（Team Taiwan），才能在短時間內提高產量，確保醫護人員的供貨無虞，民眾也可以在藥局及便利商店等地購買到。



蔡總統強調，此次武漢肺炎（COVID-19）疫情是一場全球性的人道災難，亟需所有國家擱置歧見通力合作， 「儘管台灣遭受不公平待遇，被排除在世界衛生組織（World Health Organization）和聯合國（United Nations）之外，但我們仍然願意並發揮我國在製造、醫藥與科技的強項，與全世界攜手合作。」

蔡總統題及，「台灣對困境並不陌生，我們的韌性源自於我們願意團結一致，克服最艱難的障礙。這也是我最希望台灣能與世界分享的：人類共同克服挑戰的能力是無限的，台灣可以提供幫助。」

總統府表示，《時代雜誌》於4月中推出「尋找希望：時代百大影響力人物社群領航我們的新實境」，邀請包括蔡總統、西藏精神領袖達賴喇嘛、前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）、好萊塢女星安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）等在內，曾獲選百大影響人物的名人撰寫文章，為疫情提供建言。

美國《時代雜誌》自2004年起，每年4月中皆會公布「TIME100 -年度全球百大最具影響力人物」，並於紐約盛大舉辦晚宴「TIME 100 Gala」，邀請所有入選百大影響力人物的名人共同與會。今年由於武漢肺炎疫情全球延燒，此計畫及相關活動預計延宕至今年十月，取而代之的是此次的專刊，邀請來自世界各國、各領域具影響力的人物，針對武漢肺炎全球肆虐的狀況分享自身經驗並提供建議解方，盼讓全球讀者全方位了解疫情在世界各地的真實樣貌，而蔡總統也羅列其中。